Kimi Antonelli nautti sunnuntaina Shanghaissa kyynelsilmin uransa ensimmäisestä voitosta formula 1:n MM-sarjassa. Antonelli saavutti voiton lajihistorian toiseksi nuorimpana kuljettajana ja ensimmäisenä italialaisena lähes 20 vuoteen.

MM-sarjaa johtava George Russell varmisti kilpailusta kaksoisvoiton Mercedes-tallille. Lewis Hamilton ja Charles Leclerc toivat Ferrarit maaliin sijoille kolme ja neljä.

Paalulta kilpailuun kiihdyttänyt Antonelli menetti lähdössä johtopaikan Hamiltonille, mutta nousi kärkeen toisella kierroksella eikä enää luopunut johtopaikasta.

– Alku ei ollut helppo, kun jätin Ferrarille liikaa tilaa. Myös ensimmäinen kierros kovilla renkailla oli vaikea renkaiden vaihdon jälkeen, Antonelli kertoi palkintohaastatteluissa.

Kilpailun jälkipuoliskon Antonelli ajoi turvallisessa johdossa, vaikka teki jarrutuksessa virheen pari kierrosta ennen maalia.

– Lopussa olin vielä saada sydänkohtauksen, kun lukitsin mutkassa jarruni, Antonelli tunnusti erheensä.

Haastattelu kävi tunteisiin

Antonelli, 19, oli ratahaastattelussa niin liikuttunut, että David Coulthardin kysymyksiin vastaaminen otti lujille.

– Kiitokset tallille. Tämä on yksi suurimmista unelmistani. Olen superiloinen, kun pystyin palauttamaan Italian lajin kärkipaikalle, Antonelli sanoi kyyneliä kasvoiltaan pyyhkien.

Toisesta lähtöruudusta kilpailuun lähtenyt Russell menetti sijoja lähtösuoralla ja uudestaan renkaiden vaihdon jälkeen. Hän pääsi kilpailun jälkipuoliskolla Ferrareiden edelle, muttei kyennyt tavoittamaan Antonellia.

– Onnittelut Kimille. Hän ajoi taas hienosti, Russell kommentoi kilpailua.

– Itselläni oli kova kamppailu Ferrareita vastaan. Varsinkin ensimmäiset kierrokset kovilla renkailla olivat vaikeita.

Hamilton ja Leclerc kävivät radalla rajun ja reilun kamppailun kolmossijasta. He jäivät vaille takaa tulevia uhkaajia, kun Lando Norris ja Oscar Piastri eivät päässeet McLarenin tekniikkaongelmien takia kilpailuun lainkaan.

Nelinkertainen maailmanmestari Max Verstappen keskeytti, kun hänen autostaan katosi puhti kierroksella 46. Juuri hänellä on formula 1:n nuorimman osakilpailuvoittajan ennätys.

Sekä Valtteri Bottas että Sergio Perez saivat sarjan uuden tallin Cadillacin autot sunnuntain kilpailussa maaliin, mutta kaksikko jäi sijoille 13 ja 14.



Russell johtaa MM-sarjaa 51 pisteellään. Antonelli on 47 pisteellä toisena. Leclercillä on 34 ja Hamiltonilla 33 pistettä.