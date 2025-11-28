MTV on hankkinut Japanin Super Formula -sarjan esitysoikeudet kaudelle 2026. Japanin kovatasoisessa formulasarjassa ajaa ensi kaudella suomalainen supertähti Kalle Rovanperä.

Kaksinkertainen rallin maailmanmestari Kalle Rovanperä siirtyy Japanin Super Formula -sarjan pariin. Kaudella 2026 Rovanperä ajaa täyden kauden maailman toiseksi nopeimmassa formulasarjassa, jossa on totuttu näkemään vuosittain ulkomaalaisia kuljettajia. Pitkäikäinen Super Formula -sarja on vuosien varrella ollut myös ponnahduslautana useille F1-kuljettajille. Kaikki kauden 2026 osakilpailut esitetään Suomessa yksinoikeudella MTV Katsomossa.

– Kalle jatkaa MTV:llä! Upeita uutisia moottoriurheilufaneillemme, joille voimme tarjota jatkossakin Kallen otteita, nyt Super Formula -sarjan parissa. Samalla on hienoa tutustuttaa suomalaiset uuteen huipputasoiseen ja mielenkiintoiseen formulasarjaan, iloitsee MTV:n urheiluoikeuksista vastaava Jukka Raatikainen.

Super Formulan kausi 2026 kattaa kaksitoista kisaa seitsemänä viikonloppuna ja kestää huhtikuun alusta marraskuun lopulle. MTV Katsomossa nähdään suorina lähetyksinä sekä aika-ajot että kilpailut. Kilpailut selostetaan suomeksi, aika-ajot joko suomeksi tai englanniksi selostettuna.

MTV:n moottoriurheilukattaukseen kuuluvat myös ensi kaudella rallin MM- ja EM-sarjat sekä motocrossin MM-sarja. Lisäksi MTV:n monipuoliseen urheiluvuoteen 2026 sisältyvät muun muassa Liiga ja Mestis, jalkapallon Mestarien liiga, La Liga, ATP-tennis ja Timanttiliiga. Suomen joukkueen ottelut jääkiekon MM-kisoissa huipentavat kevään, ja heti perään seurataan jalkapallon MM-turnausta, jonka otteluista MTV esittää puolet.

Super Formula -sarjan kalenteri 2026:

3–5.4. Motegi

24–26.4. Autopolis