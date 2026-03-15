Jääkiekko ei ole vain nuorten miesten laji, vaikka joku saattaa niin luulla.
MTV Uutiset kävi Kokkolassa tapaamassa Tar Boilersien veteraanikiekkoilija Timo Valavaaraa, jolla on ikää 85 vuotta.
Valavaara saapuu jäälle ensimmäisten joukossa aamukahdeksalta. Hän kertoo, että jääkiekko on kuulunut aina hänen elämäänsä.
– Kyllä se on heti sieltä melkein syntymästä asti.
Valavaaralla on takanaan pitkä kiekkoura 1950-luvulta lähtien ja pelejä mahtui myös mestaruussarjaan. Hän käy edelleen pelaamassa pari kertaa viikossa.
Valavaaran mielestä jääkiekko sopii hyvin myös ikämiehelle.
– Kyllä se on oikeastaan herkkua. Kun ajattelee, että jos tuolla vaan pyörittelisi peukaloita niin…
Antti Leskelä Tar Boilersista kertoo, että tutulla jääkiekkoporukalla on yhteinen henki päällä.
– Siinä unohtuu kaikki muut asiat sitten.
Leskelä luonnehtii Valavaaraa luottopakiksi.
– Syöttö on kohdillaan ja peittää laukauksia. Tulee mieleen 1960-70-luvun tsekkipuolustaja Jan Suhi, joka heittäytyi aina kiekon eteen.