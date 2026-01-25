Kalle Rovanperä esiintyi väkevästi uransa kolmannessa formulaviikonlopussa.
Rovanperä ajoi jo lauantaina ensimmäistä kertaa palkintokorokkeelle ollen kolmas. Sunnuntaina Rovanperä jatkoi kelpo suorituksiaan.
Päivän ensimmäisessä kisassa Rovanperä oli märällä radalla hienosti viides. Suomalaistähti pisti neljänneksi ajaneen Jack Taylorin koville, muttei pystynyt ohittamaan aussikuskia.
Toinen kisa oli rikkonainen turva-auton ja punaisen lipun vuoksi. Lopulta kisa pääsi jatkumaan ja Rovanperä ajoi ruutulipulle seitsemäntenä.
– Vauhtini märällä radalla oli taas melko hyvää, mutta nyt meidän pitää saada enemmän vauhtia myös kuivalla, Rovanperä summasi sunnuntain ajopäivän X-tilillään.
Kauden viimeinen kisaviikonloppu ajetaan viikon päästä Highlands Motorsport Parkin radalla.
Juttua muokattu klo 7.48: Kalle Rovanperä oli sunnuntain toisessa kisassa seitsemäs.