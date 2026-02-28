Liiketoiminta ja kehitys

Juuri nyt Avaa

MTV Uutiset Nyt -sivulle

Harvinainen sairaus voi puhjeta missä iässä tahansa – oireet hyvin monenlaisia

Sairaudet ja taudit

07:45 Sairaudet ja taudit

Tutkija: Israelin aloitusisku Iraniin yllätti – paljon riippuu nyt yhdestä miehestä

Kommentti: UMK-finaalin lähetysaika ei palvele kaikkia katsojia – he jäävät ulkopuolelle

Stubb Ylelle: "Eskalaation riski on hyvin mahdollinen"

Yhdysvaltojen ja Israelin isku Iraniin alkoi, Iran vastasi ohjuksilla Israeliin – MTV seuraa

– Se näkyy selvästi ajoissa. Hitaat ja keskinopeat paikat menevät aika hyvin, mutta huippunopeissa paikoissa minulla on eniten parannettavaa, suomalaiskuski jatkoi.

Rovanperältä kysyttiin testin päätöspäivänä, kuinka lähellä hän oli rajojensa löytämistä.

Japanissa ajettavan sarjan viralliset testit järjestettiin keskiviikkona ja torstaina Suzukan radalla. Rovanperälle kyseessä oli ensimmäinen kunnon testi KCMG-tallin kilpurilla, jolla hän pääsi ajamaan kaikkiaan 81 kierrosta kahden päivän aikana.

– Kun yrittää ymmärtää kaiken ja tottua asioihin, se on hieman stressaavaa, koska on niin paljon uusia juttuja. Se ei siis ole kovinkaan nautinnollista, kun yrittää pähkäillä kaikkia asioita, Rovanperä hymähti.