Esapekka Lappi palasi rallin MM-sarjan pääluokkaan yli vuoden tauon jälkeen helmikuun Ruotsin osakilpailussa.

Lappi sijoittui Ruotsissa kuudenneksi, kun päästi sunnuntaina ohitseen täyden kauden ajavan tallikaverinsa Adrien Fourmaux´n. Lappi oli selkeästi nopein Hyundai-kuski Toyotan dominoimassa rallissa, mutta tiimin surkea suorituskyky huolestuttaa.

Hyundai siirsi täksi kaudeksi testialueensa Keski-Suomesta Ranskaan. Kyseessä on perinteikäs testialue Etelä-Ranskassa, jossa ralli- sekä siviiliautoja on testattu jo pitkään. Kyseessä on varsin raju tiestö, joten ainakin luotettavuuspuolta Hyundai saa testattua sielunsa kyllyydestä.

– Raju on aika mieto sana. Se ei ole sitä vähän vaan se on tosi paljon rajua. Se on ihan karmeaa ajaa siellä. Pitää ottaa buranaa jo ennen kuin lähtee ajamaan. Se sattuu niin paljon päähän. Kyllä minä tuon auton rikki siellä ainakin saan, se on varmaa, Lappi huokailee.

– Käytiin muutama kuukausi sitten viimeksi siellä. Kaksi päivää hakattiin päätä siellä Ennin kanssa.

Testiä Hyundai kuitenkin tarvitsee ja jonkinlaista valaistumista auton säätämisen suhteen. Sen verran raaka on ollut ero Toyota-kuskeihin ainakin alkukaudesta.

– Kyllä meidän pitoa pitää löytää ihan ensiksi, se on yksi asia. Sitten toinen juttu on, että pari vuotta sitten tilanne oli erilainen, mutta nyt en ainakaan minä tunne tätä autoa. Jos on vaihteleva olosuhde, kuten nähtiin jo Monte Carlossa, niin olemme heti ihan kuutamolla. Sama ongelma oli myös Ruotsissa, Lappi valottaa.

– Tämä auto ei anna infoa, että minkälainen se pito on. Jostakin puuttuu herkkyyttä. Tuolta korin kautta ei saa infoa, eikä se tule tuohon rattiinkaan.

Lappi on seuraavaksi tositoimissa seuraavassa MM-rallissa Keniassa maaliskuun puolivälissä. Suomalaiskuljettaja ajaa tänä vuonna valikoituja osakilpailuja Hyundain kolmannessa Rally1-autossa.