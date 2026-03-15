Kalle Rovanperä reagoi välittömästi läheisen ystävänsä Takamoto Katsutan MM-ralliuran ensimmäiseen voittoon.
Katsuta ajoi voittoon erittäin tapahtumarikkaassa Kenian MM-rallissa sunnuntaina. Japanilainen kesti päätöspäivän paineet hienosti ja otti ykköspaikan varmalla ajolla.
MM-rallin viime kauden jälkeen hyvästellyt kaksinkertainen maailmanmestari Rovanperä oli heti onnittelemassa sosiaalisessa mediassa.
– YESSSSSS, Rovanperä kirjoitti Instagramin Tarinat-osion videoon itkuemojien kera ja merkitsi mukaan Katsutan, tämän kartturin Aaron Johnstonin sekä Toyotan MM-rallitiimin.
– Pulssini on korkeampi kuin ajaessani itse, Rovanperä veisteli Katsutan lähtiessä päätös-ek:lle.
Katsuta, 32, oli ehtinyt ajaa MM-sarjassa 72 osakilpailua ykköskalustolla ilman voittoa. Nyt se tuli 73. kisassa. Palkintosijoja oli alla kahdeksan, edellinen Ruotsista helmikuulta.
4:26Takamoto Katsuta Kenian MM-rallin maaliin vihdoin kisavoittajana! Japanilaiskuski kyynelissä.
5:03Kenian MM-rallin yhteenveto: Katsutalle helpotus, Pajarin palkintosijassa pieni tahra.