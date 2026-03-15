Kalle Rovanperä reagoi välittömästi läheisen ystävänsä Takamoto Katsutan MM-ralliuran ensimmäiseen voittoon.

Katsuta ajoi voittoon erittäin tapahtumarikkaassa Kenian MM-rallissa sunnuntaina. Japanilainen kesti päätöspäivän paineet hienosti ja otti ykköspaikan varmalla ajolla.

MM-rallin viime kauden jälkeen hyvästellyt kaksinkertainen maailmanmestari Rovanperä oli heti onnittelemassa sosiaalisessa mediassa.

– YESSSSSS, Rovanperä kirjoitti Instagramin Tarinat-osion videoon itkuemojien kera ja merkitsi mukaan Katsutan, tämän kartturin Aaron Johnstonin sekä Toyotan MM-rallitiimin.

– Pulssini on korkeampi kuin ajaessani itse, Rovanperä veisteli Katsutan lähtiessä päätös-ek:lle.

Katsuta, 32, oli ehtinyt ajaa MM-sarjassa 72 osakilpailua ykköskalustolla ilman voittoa. Nyt se tuli 73. kisassa. Palkintosijoja oli alla kahdeksan, edellinen Ruotsista helmikuulta.

