Kalle Rovanperällä on melkoinen työmaa edessään, mikäli mies mielii haalia menestystä Japanin Super Formula -sarjasta.

Huhtikuussa käynnistyvän Super Formula -kauden ennakkotestit ajettiin keskiviikon ja torstain aikana perinteikkäällä Suzukan radalla. Johtopäätös oli Kalle Rovanperän osalta melkoisen karu, sillä torstaina Rovanperä jäi molemmissa testirupeamissa joukon hännille eli sijalle 24.

Keskiviikon testit Rovanperällä vesisateessa menivät pipariksi auton teknisen vian vuoksi, mutta torstaina päästiin ajamaan kuivalla baanalla. Vaikka Rovanperä paransi vauhtiaan iltapäivän sessiossa 1,346 sekunnilla, oli tulis silti sama eli listan viimeinen tila.

Rovanperä myönsi testien jälkeen, että suurin haaste on totutella koviin mutkavauhteihin ja auton tarjoamaan pitoon. Super Formula -sarjan autoja pidetään toiseksi vauhdikkaimpina heti Formula 1 -sarjan jälkeen.

– Oli tärkeää saada tänään fiilistä myös kuivalla kelillä. Minulla on paljon sopeutumista tähän autoon, sillä se on ihan erilainen, joilla olen toistaiseksi radalla ajanut. Auto on tosi nopea, mutta vaatii paljon totuttelua, yhteensä 81 kierrosta kahden päivän aikana testannut Rovanperä sanoi.

– Nyt ensimmäiset testit on ajettu, ja tiedämme nyt, millainen auto on. Teimme myös pieniä säätömuutoksia jo autoon, mutta ei niillä vielä balanssin kanssa ollut mitään tekemistä. Kokeilimme pieniä juttuja.

"Kyse aika aika puhtaasti mielentilasta"

Rovanperä pääsi vasta nyt kunnolla ajamaan 550 hevosvoimaa sisässään pitävällä Super Formula -autolla. KCMG-tallin suomalaiskuski joutui jättämään avaustestit kokonaan väliin asentohuimauksen takia. Seuraavaksi Rovanperä pääsee ajamaan Japanissa kauden avauskisan harjoituksissa huhtikuun alussa. Hyvin epätodennäköistä on, että Rovanperä pystyisi heti formulakauden avauskilpailuissa tavoittelemaan kuuta taivaalta.

– Totta kai ero on liian iso, mitä sen pitäisi olla. En ole kuitenkaan vielä kovin montaa kierrosta tällä autolla ajanut, joten pitää vain yrittää parantaa pikku hiljaa, 2,422 sekuntia torstain iltapäivän harjoituksissa nopeimmalle kuskille hävinnyt Rovanperä summasi.

Rovanperä antaa rutkasti tasoitusta sarjan muille kuskeille, jotka ovat ajaneet jo pitkään radalla. Super Formula -sarjassa mutkanopeudet ovat hurjia, joten rallin maailmanmestarin on nyt käännettävä aivonsa kokonaan uusille asetuksille.

– Tässä on kyse aika puhtaasti mielentilasta, varsinkin kovissa vauhdeissa, mikä korostui tällä radalla. Täällä on tosi paljon nopeita mutkia. Ajoin nyt ensi kertaa tällä autolla, joka tarjoaa todella paljon aerodynamiikan ja renkaan kautta pitoa. Pitäisi vaan ottaa autosta kaikki irti, Rovanperä totesi.

– Yokohaman rengas on aika erilainen verrattuna niihin, joilla olen ajanut Euroopassa. Myös siihen pitää totutella, mutta se vaikuttaa aika helpolta ajettavalta.