Yhdysvaltain hallinnon käyttämästä kielestä on alettu löytää natsiviittauksia.

Donald Trumpin hallinto tekee "retorista siirtymää kohti valkoista ylivaltaa", väittävät yhdysvaltalaisten ammattiliittojen johtajat. Aiheesta uutisoi aiemmin muun muassa The Guardian.

Syytökset ovat saaneet pontta Yhdysvaltain työministeriön sosiaalisen median julkaisuista.

Esimerkiksi tuoreessa videossa, joka otsikkotasolla kehottaa amerikkalaisia muistamaan, keitä he ovat, toistuu lause ”Yksi kotimaa. Yksi kansa. Yksi perintö.”.

Sosiaalisessa mediassa lauseen on huomattu muistuttavan suuresti natsien iskulausetta "Ein Volk, ein Reich, ein Führer" ("yksi kansa, yksi valtakunta, yksi johtaja").

Historioitsija, professori Christopher Hayes Rutgersin yliopistosta vahvistaa havainnon The Guardianille antamassaan haastattelussa.

– Samankaltaisuus kyseiseen natsi-sloganiin on paha, Hayes toteaa.

"Natsit toimivat samalla tavalla"

Hayes on huolissaan ministeriön toisteleman lauseen viestistä ja tavoitteesta. Hänen näkemyksensä mukaan tarkoituksena on demonisoida ulkomaista työvoimaa ja vakuuttaa valkoinen työväenluokka siitä, että vain he ovat "oikeita amerikkalaisia".

– Natsit toimivat samalla tavalla, Hayes kommentoi Guardianille.

Hayes toteaa, että natsien propagandassa esiintyi juuri näyttäviä iskulauseita heidän maansa ylivertaisuudesta verrattuna muihin. Natsi-Saksassa näitä "muita" olivat juutalaiset.

Työministeriö ei ole kommentoinut sosiaalisessa mediassa käyttämäänsä retoriikkaa. Se on kuvaillut kampanjansa tarkoitukseksi "amerikkalaisten työntekijöiden ja amerikkalaisen unelman juhlimisen".

Yhteys ICE-agentteihin?

Työministeriö on julkaissut Trumpin hallinnon aikana muutakin aineistoa, jota voidaan pitää retorisesti valkoista ylivaltaa suosivana.

Postauksissa väitetään harhaanjohtavasti, että kaikki Trumpin hallinnon aikana syntyneet työpaikat olisivat menneet "syntyjään amerikkalaisille". Lisäksi ilmeisesti tekoälyn avulla luoduissa taideteoksissa esiintyy ainoastaan miespuolisia työntekijöitä.

Maalareita edustavan IUPAT:n (International Union of Painters and Allied Trades) pääjohtaja Jimmy Williams Jr kommentoi aihetta The Guardianille.

– Hallinnon fasistisessa kuvastossa ja heidän väkivaltaisessa käyttäytymisessään on hyvin selkeä yhteys, kuten me kaikki juuri näimme Minneapolisissa, kun ICE-agentti tappoi Renee Goodin, Williams toteaa.

Jopa raamatullisia viittauksia

Sosiaalisessa mediassa Yhdysvaltain hallinnon julkaisuista on löydetty enemmänkin natsiviittauksia.

Esimerkiksi Valkoisen talon hiljattain tekemässä julkaisussa kysytään paljon puhuvan kuvan kera ”Which way, Greenland man?” (”Kumpaan suuntaan, Grönlanti-mies?”). Julkaisu liittyy Yhdysvaltain haluun saada Grönlanti omistukseensa.

Toimittajaksi esittäytyvä X-käyttäjä Louis Pisano huomauttaa, että päivityksen tekstissä on nähtävissä viittaus uusnatsi William Gayley Simpsonin kirjaan Which Way Western Man?. Kirjassa asettaudutaan Adolf Hitlerin puolelle.

Arvostettu australialainen toimittaja, uutisjohtaja ja dokumentaristi Max Uechtritz puolestaan kirjoittaa X:ssä, että natsien iskulauseilta kaikuvien lauseiden lisäksi Yhdysvaltain sisäisen turvallisuuden ministeriö on ottanut käyttöönsä Fraktur-fontin. Kyseinen fontti oli tunnetusti natsien käytössä 1930-luvulla.

Videolla, jolla näytetään aseistettujen amerikkalaisjoukkojen toimintaa erilaisissa operaatioissa, pyörii Fraktur-fontilla Matteuksen evankeliumista lainattu teksti: ”Siunattuja ovat rauhantekijät, sillä heidät kutsutaan Jumalan lapsiksi.”.

Myös verkko-osoite nazis.us on ohjattu johtamaan suoraan Yhdysvaltain kansallisen turvallisuuden ministeriön verkkosivuille.