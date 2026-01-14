Yhdysvaltain presidentti Donald Trump pitäytyy kannassaan siitä, että Yhdysvallat tarvitsee Grönlantia.

Donald Trump kommentoi Yhdysvaltain, Tanskan ja Grönlannin edustajien aiemmin päivällä käymiä neuvotteluja keskiviikkoiltana.

Hän toisti kantansa siitä, että Yhdysvallat "tarvitsee Grönlannin".

USA:n ja Tanskan suhteet ovat hänen mukaansa erittäin hyvät, mutta hän ei kuitenkaan sano luottavansa tanskalaisiin.

Hän kertoi lisäksi korkean tason kokouksesta, jossa neuvotteluja Grönlanti-kysymyksestä jatketaan.

– Grönlanti on erittäin tärkeä kansalliselle turvallisuudelle, myös Tanskalle, Trump sanoi.

– Ja ongelma on, ettei Tanska voi tehdä mitään, jos Venäjä tai Kiina haluaa miehittää Grönlannin – mutta me voimme tehdä kaiken. Huomasitte sen viime viikolla Venezuelan kohdalla, hän lisäsi.

Grönlannin ulkoministeri Vivian Motzfeldt ja Tanskan ulkoministeri Lars Lökke Rasmussen tapasivat Yhdysvaltain ulkoministerin Marco Rubion sekä varapresidentti J. D. Vancen keskiviikkona iltapäivällä Suomen aikaa.

