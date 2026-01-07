Silminnäkijä kertoi radiokanavalle, että kuljettajaa pyydettiin poistumaan paikalta ennen tulen avaamista.
Yhdysvaltain maahanmuuttoviraston (ICE) virkailija on ampunut autoa kuljettaneen naisen kuoliaaksi Minneapolisin kaupungissa tiistaina.
Yhdysvaltain sisäisen turvallisuuden ministeriö vahvistaa tapahtuneen. Sen julkaiseman lausunnon mukaan nainen yritti ajaa ICE:n virkailijaa päin yrittäen tappaa tämän, minkä vuoksi virkailija avasi tulen.
Tapauksesta leviää sosiaalisessa mediassa väitettyä videomateriaalia, jossa punainen henkilöauto alkaa liikkua ICE-virkailijoiden käveltyä auton lähettyville. Tämän jälkeen ainakin yksi virkailijoista ampuu useita laukauksia.