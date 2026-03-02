Iranissa ei ole aikailtu maan uuden ylimmän johtajan valintaprosessissa.

Iranin ylimmän johtajan valinnasta vastuussa oleva niin kutsuttu valvojien neuvosto aloitti työnsä sunnuntaina, päivä sen jälkeen kun ajatollah Ali Khamenei oli saanut surmansa Israelin ilmaiskussa Teheraniin.

Iranin ulkoministeri Abbas Araghchi arvioi sunnuntaina, että valinta saatettaisiin tehdä jo päivän tai parin sisään.

Khamenein seuraajakysymystä lienee pohdittu Iranissa jo pitkään, sillä uskonnollinen johtaja oli huonossa kunnossa ja 86-vuotias.

Lauantainen ilmaisku pyyhkäisi kuitenkin pois suuren joukon Iranin johtoeliittiä, ja Khamenein seuraajaksi aiottu henkilö saattoi tietysti olla heidän joukossaan.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoi maanantaina Suomen aikaa New York Timesille, että hänellä on mielessään "kolme erittäin hyvää vaihtoehtoa" Iranin seuraavaksi johtajaksi. Nimiä Trump ei kuitenkaan suostunut mainitsemaan.

Iranin perustuslain mukaan uuden johtajan pitää olla mies ja uskonoppinut, joka on uskollinen islamilaiselle tasavallalle. Viimeksi mainitun kriteerin on tulkittu sulkevan selkeän uudistusmieliset ehdokkaat pois luvusta.

Khamenei ei itse koskaan julkisesti nimennyt suosikkiaan seuraajakseen. Ketkä sitten on mainittu mahdollisina manttelinperijöinä?

Mahdollinen suosikki ei ole uskonoppinut

Vaikka virallisesta ennakkosuosikkia ei ole, joidenkin arvioiden mukaan sellainen voisi olla Iranin kansallisen turvallisuusneuvoston sihteeri Ali Larijani.

Ainakin aiemmin maltillisena pidetty Larijani on ollut näkyvissä rooleissa muun muassa Iranin suhteissa ulkovaltoihin ja oli esimerkiksi neuvottelemassa sittemmin romuttunutta sopimusta Iranin ydinohjelmasta.

Khamenein uskottu Larijani on ollut viime aikoina myös erittäin tärkeässä roolissa maan käytännön johtotehtävissä.

Ylipääsemättömäksi esteeksi voi kuitenkin muodostua se, ettei Larijani ole uskonoppinut, vaikka tuleekin tunnettujen uskonoppineiden suvusta.

Johtajavalinnan tekevän valvojien neuvoston varapuheenjohtajan, ajatollah Alireza Arafin tiedetään olleen surmatun Khamenein läheinen luotettu.

Tämä uskonoppinut on työskennellyt hallinnon eri instituutioissa, mutta häneltä puuttuvat läheiset yhteydet turvallisuuskoneistoon.

Arafin ja Iranin oikeuslaitoksen vanhoillisen johtajan Gholamhossein Mohseni Ejein näkyvyyttä lisää se, että he ovat mukana Irania ennen johtajan valintaa luotsaavassa kolmimiehisessä troikassa yhdessä presidentti Masoud Pezeshkianin kanssa.

Vielä kerran Khamenei tai Khomeini?

Mohammad Mehdi Mirbagheri on niin ikään valvojien neuvoston jäsen ja lukeutuu uskonoppineiden konservatiiviseen kovaan linjaan.

Hänen tiedetään vastustavan kiihkeästi länsimaita ja pitävän uskovien ja ei-uskovien konfliktia väistämättömänä.

Pitkän linjan uskonoppinut Hashem Hosseini Bushehri on valvojien neuvoston varapuheenjohtaja ja tiettävästi läheinen edesmenneelle Khameneille.

Hän ei kuitenkaan ole Iranissa kovin tunnettu, eikä hänellä ole läheistä suhdetta vaikutusvaltaiseen vallankumouskaartiin.

Mahdollisina niminä on mainittu myös kaksi aiempien johtajien sukulaista, Khamenein poika Mojtaba Khamenei ja islamilaisen tasavallan perustajan ajatollah Ruhollah Khomenein lapsenlapsi Hassan Khomenei. Molempien mahdollisuuksia heikentää se, että uskontovaltiossa ei lämmetä rojalismilta haiskahtavaan vallan periytymiseen.

Khameneilla ja Khomeneilla ei myöskään ole merkittävää asemaa Iranin hallinnossa, Khameneilla tosin sanotaan olevan läheiset suhteet vallankumouskaartiin.

Valvojien neuvoston 88 jäsentä ovat joutuneet uuden johtajan valinnan eteen aiemmin vain kerran, ajatollah Khomeinin kuoltua vuonna 1989.

Tuolloin ratkaisu oli valmis alle vuorokaudessa, vaikkei tehtävään valittu Khamenei ollut alun perin ennakkosuosikki ja vastusti itsekin ensin valintaansa.

Kokonaan oma ja kenties sekavampi lukunsa on se, jos valta vaihtuisi pois nykyiseltä uskonnolliselta regiimiltä.

Maanpaosta tarjolle uuden Iranin johtoon ovat ilmoittautuneet ainakin edesmenneen syrjäytetyn shaahin poika Reza Pahlavi sekä joukon ainoa nainen, Pariisissa päämajaansa pitävän Iranin kansallisen vastarintaneuvoston NCRI:n johtaja Maryam Rajavi.