Yhdysvaltain maahanmuuttoviraston (ICE) agentti ampui autoa kuljettaneen 37-vuotiaan naisen kuoliaaksi Minneapolisin kaupungissa.
Silminnäkijävideot näyttävät tapahtumaketjun Minneapolisin kaupungissa, jossa nainen kuoli maahanmuuttoviraston (ICE) agentin luoteihin.
Yhdysvaltain sisäisen turvallisuuden ministeriö vahvistaa tapahtuneen, josta voit lukea tarkemmin tästä.
Viranomaiset kuvaamassa autoa, jota ammuttu nainen ajoi.AFP / Lehtikuva
Eri silminnäkijöiden kuvaamat videot näyttävät tapahtumat ampumisen aikaan ja sen jälkeen.
Videoilta selviää, että ampumisen jälkeen naista elvytettiin jalkakäytävällä ja paikalle kerääntyi iso joukko ihmisiä, joista osaan ICE-agentit käyttivät voimakeinoja, kuten jonkilaista sumutetta.