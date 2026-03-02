Jalkapallon Englannin Valioliigassa tuskaisaa kautta pelaava lontoolaisseura Tottenham on saanut Euroopan jalkapalloliitolta Uefalta sakkorangaistuksen fanien toilailujen takia.
Kolme Tottenhamin kannattajaa teki natsitervehdyksen kohti saksalaisseura Eintracht Frankfurtin faneja tammikuun lopulla Mestarien liigan ottelussa Frankfurtissa. Uefa ilmoitti Tottenhamin saavan maksettavakseen 30 000 euron sakon. Fanit myös heittelivät esineitä, mikä maksoi Tottenhamille 2 250 euroa.
Uefa langetti Tottenhamille myös ehdollisen rangaistuksen lipunmyynnistä eurokilpailujen vierasotteluun. Tottenham kertoi, että natsitervehdyksiin syyllistyneet fanit on identifioitu ja että heille on annettu porttikielto seuran toimintaan.
Tottenham hävisi sunnuntaina Valioliigassa Fulhamille, eikä se edelleenkään ole tämän vuoden puolella ottanut voittoa Valioliigassa. Tottenham on sarjassa sijalla 16 vain neljä pistettä putoamisviivan yläpuolella.