Suomalainen Jorma Huttunen teki 20-vuotisen uran New Yorkin poliisissa. Hänen mukaansa Minneapolisin tapaus eskaloitui nopeasti.

– Eilinen ampumatapaus Yhdysvaltojen Minnesotassa oli hyvin kaoottinen, sanoo suomalainen Jorma Huttunen.

Huttunen työskenteli kaksikymmentä vuotta poliisina New Yorkissa. Hänen uransa NYPD:ssa alkoi heinäkuussa 2001 ja loppui elokuussa 2021. Nykyään hän on eläkkeellä ja asuu edelleen Yhdysvalloissa.

MTV Uutiset pyysi Huttusta analysoimaan eilistä ampumistapausta, josta on levinnyt silminnäkijöiden kuvaamia videoita.

– Yleiskuva on, että paikalla olleilla agenteilla ei ollut tilanne hallinnassa. Tilanne eskaloitui todella, todella nopeasti, Huttunen arvioi.

"Ei saa mennä liian lähelle pysäytettyä autoa"

Entisen poliisin mukaan vastaaviin auton pysäytystilanteisiin ei pitäisi mennä koskaan ilman suunnitelmaa.

Hänen koulutuksessaan NYPD:ssa korostettiin, että auton pysäytykset voivat olla vaarallisimpia tilanteita, joihin poliisi voi joutua uransa aikana.

– Aina kun auto pysäytetään, se on vaarallinen ase, jolla voi todella tehdä paljon tuhoa.

Hän kertoo kiinnittäneensä huomiota Minneapolisin ampumavälikohtauksesta levinneissä videoissa siihen, miten maahanmuuttopoliisit olivat sijoittuneet auton ympärille.

– Se ei ollut kovin turvallisen näköistä.

Huttusen mukaan esimerkiksi NYPD:ssa auton pysäyttämisen yhteydessä varmistetaan ensin, että ympärillä ei ole kovin paljon muita ihmisiä.

Poliisit tekevät tilannearvion siitä, onko lähellä koulu tai esimerkiksi sivullisia, kuten lapsia.

Sitten autoa lähestytään yhdessä: toinen poliisi vasemmalta ja toinen oikealta puolelta autoa.

– Koskaan ei saa olla niin lähellä autoa, että poliisi voi itse loukkaantua, jos esimerkiksi ovi aukeaa, Huttunen kuvailee.

Aseen käyttö viimeinen vaihtoehto

Entinen poliisi muistuttaa, että maan virkavalta tarttuu eurooppalaisia poliisiviranomaisia useammin aseeseen. Yhdysvalloissa aseita on huomattavasti enemmän, niin luvallisia kuin luvattomiakin.

– Melkein jokaisen kontaktin kohdalla, johon poliisi lähetetään, täytyy ajatella, että henkilöllä voi olla ase mukana.

Se ei Jorma Huttusen mukaan silti tarkoita sitä, että tilanne eskaloituisi aina niin, että asetta olisi pakko käyttää.

– Se on aivan viimeinen keino.

Esimerkiksi NYPD:n ohjeistus nimenomaisesti kieltää poliisiin kohdistettua autoa päin ampumisen. Ensisijaisesti poliisin olisi mahdollisessa päälleajotilanteessa väistettävä liikkuvaa autoa ja siirryttävä pois tieltä.

Yksi kysymys on, oliko ICE-poliiseilla kameroita, joiden tallenteista voitaisiin tutkinnassa selvittää, millaista sananvaihtoa poliisien ja kuljettajan välillä käyttöön.

Jorma Huttunen korostaa, että tilanne täytyy tutkia kunnolla. Tutkimukseen kuuluu tilanteeseen osallistuneiden henkilöiden sekä sivullisten silminnäkijöiden haastattelemista.

Poliisivoimien välillä eroja – ICE-agenteilla ei paikallistuntemusta

Huttunen muistuttaa, että Yhdysvalloissa jokaisessa 50 osavaltiossa on oma poliisikoulutuksensa, ja jokaisessa osavaltiossa toimii erityyppisiä poliisiosastoja.

Yhteensä maassa on yli 18 000 poliisislaitosta.

Maahanmuuttopoliisi eli ICE toimii hyvin pienellä joukolla ja hyvin rajatussa tehtävässä. Sen arviolta 10 000 poliisia etsii ensi sijassa paperittomia USA:ssa oleskelevia rikollisia.

NYPD:lle työskentelee esimerkiksi 48 000 henkilöä, joista 33 000 on poliiseja.

– Paikallisilla poliiseilla on enemmän paikallistuntemusta. Maahanmuuttopoliisit eivät tunne yhteisöä niin hyvin, he vain tulevat paikalle, hoitavat työnsä ja lähtevät.

Huttusen mielestä ICE tekee tärkeää työtä, jota monet amerikkalaiset kannattavat. Samalla resursseja on kohdistettu hänen mukaansa väärin, kun paperittomia maahanmuuttajia pidätetään esimerkiksi jumalanpalveluksista tai sairaalan pihoilta.

Minneapolisin tapauksesta paistaa hänen mielestään ennen kaikkea huono suunnittelu.

– Tämä on erittäin surkea tapaus. Ei näin pitäisi koskaan tapahtua.