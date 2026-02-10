Eurooppalaisten mielipiteet Yhdysvalloista ovat muuttuneet aiempaa kielteisempään suuntaan. Se näkyy muun muassa matkailussa.
Länsieurooppalaiset arvostavat enemmän Euroopan itsemääräämisoikeutta ja arvoja kuin transatlanttisia siteitä. Niistä ei haluta luopua edes Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin miellyttämiseksi ja suhteiden ylläpitämiseksi.
Asia selviää brittiläisen markkinatutkimusyrityksen YouGovin kyselystä. Sen mukaan eurooppalaiset suhtautuvat Yhdysvaltoihin kielteisemmin kuin koskaan aiemmin kyselyn historiassa. Yougov on kartoittanut eurooppalaisten kantoja Yhdysvaltoihin marraskuusta 2016 lähtien.
Etenkin Trumpin lähipiirin väite siitä, että Euroopan hallitukset rajoittavat liikaa sananvapautta, saa monen karvat pystyyn. Myös Trumpin Grönlanti-haaveet kismittävät kansaa Atlantin tällä puolella.
Yhä harvempi Tanskassa, Ranskassa, Saksassa, Italiassa, Espanjassa ja Britanniassa kyselyyn vastanneista ilmoittaa pitävänsä USA:ta enää edes liittolaisena, uutisoi muun muassa brittilehti The Guardian.
He eivät myöskään ole valmiita tekemään suuria uhrauksia hyvien suhteiden säilyttämiseksi Yhdysvaltojen kanssa.
Trumpin poistumista näyttämöltä odotetaan
Yksi harvoista asioista, joihin kaikki tutkimukseen osallistuneet ovat valmiita, on maahanmuuton vähentäminen.
Britannian, Tanskan, Ranskan ja Saksan vastaajat ovat valmiita myös lisäämään kansallisia puolustusmenoja pitääkseen Yhdysvallat puolellaan.
Monet uskovat myös siihen, että Yhdysvaltojen ulkopolitiikka "palaa normaaliksi", kunhan Trump poistuu näyttämöltä.
Kuka haluaa matkustaa Amerikkaan?
Muuttuneilla asenteilla on monenlaisia seurauksia. Yksi näkyvimmistä on Yhdysvaltoihin suuntautuvien matkailijavirtojen hiipuminen.
Euroopan suurin matkanjärjestäjä Tui kertoo The Guardianin mukaan, että eurooppalaiset varaavat merkittävästi aiempaa vähemmän matkoja Yhdysvaltoihin.
– Näemme kasvua sen sijaan erityisesti Arabiemiraatteihin ja Aasiaan suuntautuvassa matkailussa. Myös Karibia kiinnostaa jälleen eurooppalaisia, vaikka se ei aiemmin ole ollut kapasiteettisyistä suurin painopistealue, Tuin toimitusjohtaja Sebastian Ebel kertoo Guardianille.
Atlantin ylittävän kaukomatkailun suosio on vähentynyt toiseenkin suuntaan, eli amerikkalaisetkaan eivät matkaa Eurooppaan ihan entiseen tapaan.
Euroopan matkailukomission raportin mukaan 34 % amerikkalaisista harkitsee matkaa Eurooppaan tänä vuonna, kun viime vuonna luku oli 37 %.
Useat eurooppalaiset valtiot ovat viime aikoina varoittaneet Yhdysvaltoihin matkustamisesta tiukentuneiden rajatarkastusten, joidenkin matkailijoiden pidätysten ja ICE-agenttien toimintaan liittyvien protestien takia.
Trumpin kaudella on raportoitu myös tilanteista, joissa turisteja on kuulusteltu tai pidätetty rajoilla, sekä työluvan haltijoista, jotka on viety ICE:n säilöön.
Korruptio kukoistaa USA:ssa
Yhdysvallat saa kylmää kyytiä myös Transparency Internationalin tuoreessa korruptiota mittaavassa indeksissä.
Sen mukaan Yhdysvallat on vajonnut historiansa heikoimpaan sijoitukseen.
Maa on jäänyt muun muassa Liettuan, Uruguayn ja Barbadokseksen taakse, kertoo yhdysvaltalainen uutiskanava CNN.
Indeksin laatijoiden mukaan Yhdysvaltain pistesija sekä yleinen suunta ovat heikentyneet jo yli vuosikymmenen ajan.
Arvioihin ovat vaikuttaneet muun muassa riippumattomien viranomaisten ja instituutioiden poliittinen painostus ja oikeuslaitoksen riippumattomuuteen kohdistuvat paineet.
Laskusuunta ei koske tosin vain Yhdysvaltoja: korruption kokemukset ovat heikentyneet myös esimerkiksi Kanadassa ja Britanniassa. Samalla koko maailman keskiarvo laski alimmalle tasolleen yli vuosikymmeneen.
Kokonaisindeksin kärkipaikkaa pitää edelleen Tanska. Kärkikahinoissa ovat myös Suomi ja Singapore, joiden julkista sektoria pidetään maailman vähiten korruptoituneina.