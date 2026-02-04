Asiantuntijan mukaan kansanedustaja Päivi Räsäsen vierailu USA:ssa oli osa Euroopan vastaista lokakampanjaa.

Yhdysvaltain kongressin edustajainhuoneen oikeusvaliokunnan keskiviikkoisessa kuulemisessa käsiteltiin laaja-alaisesti sananvapautta.

Kuulemisesta poikkeuksellisen teki paikalle todistajaksi kutsuttu kristillisdemokraattien kansanedustaja Päivi Räsänen.

Kuulemisessa arvioitiin Euroopan unionin digipalvelusäädöksen (DSA) ja Yhdistyneen kuningaskunnan verkkoturvallisuuslain (OSA) vaikutuksia Yhdysvaltoihin.

Oikeusvaliokunnan sarjassaan toisessa kuulemisessa arvioitiin, uhkaavatko ne amerikkalaisten oikeutta puhua vapaasti etenkin verkossa.

Räsäsen lisäksi kuulemiseen todistajiksi oli kutsuttu myös irlantilainen toimittaja ja kirjoittaja Graham Linehan sekä irlantilainen asianajaja Lorcán Price.

Valtioneuvoston mukaan digipalvelusäädöksen tarkoituksena on suojata käyttäjiä laittomalta sisällöltä verkossa ja varmistaa käyttäjien perusoikeudet.

Säädöksessä määritellään välityspalveluntarjoajien velvollisuudet ja vastuut ja niitä sovelletaan verkkoalustoihin kuten sosiaalisen median palveluihin, verkon markkinapaikkoja ja hakukoneisiin.

Puolustiko Räsänen sananvapautta?

Kuulemisessa käsiteltiin kolmen eurooppalaisen esimerkin voimin keinoja, joilla Eurooppa ja Yhdistyneet kuningaskunnat pyrkivät rajoittamaan kansalaisten sananvapautta.

Räsäselle itselleen vaaditaan sakkorangaistusta kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. Rikosepäilyssä on kyse Räsäsen homoseksuaaleja käsittelevistä kirjoituksista silloiseen Twitteriin. Twitter tunnetaan nyt viestipalvelu X -nimellä.

Tapaus on edennyt korkeimman oikeuden käsittelyyn. Käräjä- ja hovioikeus ovat aiemmin hylänneet syytteet.

Räsänen kommentoi kongressille prosessin käsittelevän sitä, voiko rauhanomaisen mielipiteen ilmaiseminen ylipäänsä johtaa rikossyytteeseen.

Uskontotieteen dosentti ja Helsingin yliopiston yliopistonlehtori Tuomas Äystön mukaan on olemassa syitä, miksi juuri Räsänen on kutsuttu poikkeuksellisesti kuulemiseen Yhdysvaltain kongressiin.

– Räsästä käytetään poliittisena esimerkkinä Euroopan tilanteesta, joka halutaan näyttää äänestäjille huonossa valossa, Äystö kirjoittaa MTV Uutisille sähköpostitse.

– Toiseksi Räsänen on vierailulla Yhdysvalloissa siksi, että hän tuli tunnetuksi maassa kristillisen median kautta, joka puhuttelee erästä republikaaneille tärkeää äänestäjäblokkia, Äystö kertoo.

Sananvapaus on tieteen elinehto

Yliopistonlehtori Äystön mukaan sananvapaus on demokratian ja tieteen elinehto.

– Siksi onkin ollut ikävä seurata tapaa, jolla Trumpin hallinto on kohdellut paitsi tiedettä myös avointa keskustelua internetissä.

Äystön mukaan esimerkiksi rokotetutkimuksen rahoitukseen tehtiin jättileikkaukset.

– Viestipalvelu X voimistaa tutkimusten mukaan algoritmillaan Yhdysvaltain hallinnolle suotuisia viestejä.

MTV uutisoi reilu vuosi sitten, että EU laajensi tutkintaa alustaa kohtaan ja sen epäiltiin levittävän äärioikeistoa suosivaa sisältöä.

Äystö arvioi, ettei Räsäsen vierailulla ole juuri merkitystä Yhdysvaltain laajempaan Suomi-kuvaan.

Uskontotieteen dosentin mukaan Suomea ei nähdä uskontoja eikä kristillisiä arvoja syrjivänä maana.

– Tämä on se kertomus, joka Suomesta on kristillisessä mediassa Räsäsen oikeustapauksen yhteydessä rakennettu.

Sananvapauden rajoittamisessa, Suomi ei ole mitenkään eurooppalaisittain erikoinen.

– Suomi on sananvapauslain suhteen tyypillinen eurooppalainen maa, ei erityisen tiukka eikä erityisen salliva.

– Sananvapausrajoitteita on ihan jokaisen maan lainsäädännössä, myös Yhdysvalloissa, Äystö huomauttaa.

Kuinka tärkeänä pidät, että Suomen sanan- tai uskonnonvapauden sekä laajemmin Euroopan tilaa pohditaan Yhdysvalloissa?

– Pidän bona fides -pohdintaa (vilpitön mieli) tarpeellisena, mutta tämä Räsäsen tapauksessa USA:ssa käyty pohdinta ei ole sellaista. Tässä tapauksessa halutaan lähinnä vain maalata Suomesta ja Euroopasta kielteistä kuvaa.