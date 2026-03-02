Libanonin hallinnon mitta vaikuttaa tulleen täyteen. CNN:n mukaan on epäselvää, onko määräyksellä käytännön vaikutuksia.
Libanonin hallinto on tehnyt radikaalin liikkeen ja kieltänyt äärijärjestö Hizbollahin sotilaallisen toiminnan. Tilanteesta uutisoi CNN.
Libanonin hallitus kertoi määräyksestään sen jälkeen, kun Hizbollah iski Israelia vastaan ohjuksilla Libanonista käsin Yhdysvaltain ja Israelin Iraniin kohdistuvien iskujen alettua.
Iranin tukemalla järjestöllä on ollut maassa vankka asema vuosikymmeniä.
Lue myös: Yhdysvaltain hävittäjiä ammuttiin alas Kuwaitissa vahingossa – dramaattinen video putoamisesta
Israel otti Hizbollahin kanssa rajusti yhteen Gaza-operaation kiivaammassa vaiheessa ja onnistui aiheuttamaan äärijärjestölle raskaita tappioita.
Osapuolet sopivat aselevosta loppuvuodesta 2024, mutta Israel on sen aikanakin iskenyt Libanonin puolelle.
Määräys riisua aseista
Libanonin hallitus on nyt kehottanut maan armeijaa estämään Hizbollahin iskut Israeliin sekä riisumaan järjestön taistelijoita aseista.
Toteutuessaan käytännössä määräys voisi asettaa virallisen hallinnon sekä äärijärjestön joukot toisiaan vastaan.
Libanonin pääministerin Nawaf Salamin mukaan valtio sanoutuu täysin irti kaikista sen alueelta tehdyistä sotilaallisista iskuista.
Pääministeri korosti, että päätös sodasta ja rauhasta on valtion käsissä, minkä vuoksi Hizbollahin tulee luopua aseistaan ja keskittyä vain poliittiseen vaikuttamiseen.
– Hallitus on pyytänyt turvallisuusviranomaisia toimeenpanemaan päätöksen, jotta sotilasoperaatiota ei tapahdu, ja pidättämään niiden tekijät, Libanonin hallitus sanoo.
CNN:n mukaan on toistaiseksi epäselvää, onko Libanonin hallituksella käytännössä valtaa näin radikaaliin päätökseen, sillä Hizbollahilla ja sen liittolaisilla on valtaa maan parlamentissa.
Ylipäätään Hizbollahilla on ollut maassa paljon vaikutusvaltaa.
Muun muassa EU on luokitellut Hizbollahin sotilaallisen siiven terroristiseksi järjestöksi.
3:49Katso myös: Lähi-idän asiantuntija Mikko Lohikoski varoittaa: Irania ei ilmasodalla kaadeta, luvassa voi olla erittäin paha katastrofi.