Videolta ei näy, osuuko Renee Goodin kuljettama auto maahanmuuttopoliisin agenttiin.

Minneapolisissa naisen ampunut maahanmuuttopoliisin agentti kuvasi tilanteen puhelimellaan, uutisoivat yhdysvaltalaismediat.

47 sekuntia kestävä video näyttää hetket ennen ampumista. Yhdysvaltain sisäisen turvallisuuden ministeriö on vahvistanut yhdysvaltalaiselle mediayhtiö CNN:lle, että video on kuvattu agentti Jonathan Rossin puhelimella.

Minnesotalaisen Alpha Newsin julkaisemassa ja uutistoimisto Reutersin välittämän videon alussa Ross nousee autosta ja kävelee kohti Renee Goodin kuljettamaa autoa. Good sekä auton ulkopuolella oleva henkilö juttelevat Rossille.

– Ei se mitään, kaveri. En ole vihainen sinulle, Good sanoo kuljettajan paikalta avonaisesta ikkunasta.

Yhdysvaltalaismedia CBS:n mukaan agenttia auton ulkopuolella kuvaava henkilö on Goodin vaimo.

– Haluatko tulla kimppuumme? Mene syömään lounasta, iso poika, vaimo sanoo videolla.

Videolla kuuluva ääni käskyttää Goodia ulos autosta.

Videolla näkyy, että vaimo on palaamassa auton kyytiin ja Ross on auton etupuolella, kun Good peruuttaa autollaan. Tämän jälkeen videolla näkyy, kuinka Good kääntää auton rattia oikealle.

Videolla ei näy, mitä seuraavaksi tapahtuu, eli osuuko auto Rossiin, sillä kamera siirtyy osoittamaan kohti taivasta.

Videolla ei näy ampumista, mutta sillä kuuluu laukauksia. Lopuksi videolla kuuluu kiroilua.

Yhdysvaltain varapresidentti J.D. Vance on uudelleenjakanut videon viestipalvelu X:ssä. Vancen mukaan video osoittaa agentin olleen vaarassa.

Aiemmin Vance sanoi naisen rikkoneen lakia ja olleen ”vasemmistolaisen ideologian uhri”.

Valkoisen talon mukaan presidentti Donald Trumpin hallinto tukee maan maahanmuuttopoliisia.