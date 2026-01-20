Oliver Solberg korvaa Kalle Rovanperän Toyotalla pian alkavalla MM-rallikaudella. Jonne Halttunen uskoo ruotsalaisen nousevan nopeasti sarjan kärkikuskien joukkoon.

Rallikansa järkyttyi viime vuoden lokakuussa, kun kaksinkertainen maailmanmestari Rovanperä ilmoitti jättävänsä MM-sarjan kauden 2025 jälkeen.

Rovanperä ajaa tänä vuonna Japanin Super Formula -sarjassa tavoitteenaan nousta jonain päivänä autourheilun kuninkuusluokkaan Formula ykkösiin.

Lähtö jätti valtavan aukon Toyotalle, mutta samalla tietysti myös koko lajiin. Yhdellekään lajille ei tee hyvää, jos sen kirkkain nuori tähti lähtee uransa huipulla muihin haasteisiin.

Toyotan ei kannata olla kuitenkaan huolissaan. Rovanperän tilalle nostettu Solberg pystyy täyttämään suomalaistähden saappaat ja olemaan rallin seuraava kiintotähti. Tätä mieltä on vahvasti ainakin Rovanperän entinen kartanlukija Jonne Halttunen.

– Vuoden 2025 saldo kertoo aika paljon. Hän voitti 11 Rally2-kisaa ja yhden osakilpailun Rally1-autolla. Kyllä hän dominoi aika lailla kaikkea, missä oli mukana, Halttunen sanoo MTV Urheilulle.

Halttusen mukaan Solberg nousee ralliautoilun huipulle heti.

– Mä sanon, että Oliver voittaa maailmanmestaruuden seuraavien kahden vuoden aikana. Se on mun arvio, ja voisin lyödä siitä vaikka vetoa. Olin paikan päällä silloin, kun hän tuli MM-sarjaan Hyundailla. Silloin hän ei selkeästi ollut vielä valmis. Hän ei ollut varmasti silloin niin kehittynyt kuskina eikä henkisellä puolella.

– Häntä yritettiin silloin liikaa verrata Kalleen. Kallehan nyt on sellainen yksi miljardista -tyyppinen kaveri, joka on heti ihan sairaan hyvä. Joku toinen saattaa päästä samalle tasolle sitten pidemmällä aikajänteellä, kun taas Kalle on aina heti murskannut kaikki.

Solberg ajoi Hyundain Rally1 -autolla kaudella 2022, mutta kausi meni häneltä tuolloin penkin alle. Nuori lahjakkuus sortui kauden aikana lukuisiin virheisiin.

Halttusen mielestä koko Hyundain tiimi oli asettanut tuolloin epäreilut odotukset Solbergille.

– Luulen, että koko Hyundain tiimi (tallipäällikkö) Andrea Adamoa myöten ajatteli, että tästä kaverista tehdään nyt uusi Kalle Rovanperä, mutta kun ei se niin mene.

– Ei noita rovanperiä ole aiemminkaan tullut liukuhihnalta. Joku Sebastien Loeb ja Sebastien Ogier voivat olla sellaisia, mutta eipä mulle muita nimiä tule kyllä mieleen.

"Tiesivät tasan tarkkaan, mitä he tekivät"

Jos Solberg ei ollut vielä vuonna 2022 valmis rallin MM-sarjan huipulle, oli hän sitä selvästi jo viime kaudella.

Solberg sai kesällä Viron MM-rallissa yhden mahdollisuuden Toyotan Rally1-autolla ja voitti heti näytöstyyliin Viron MM-rallin.

– Kyllä kun heitä siellä Virossa katsoi, niin molemmat, sekä kuski että kartturi, olivat todella rauhallisia koko ajan ja tiesivät tasan tarkkaan, mitä he tekivät. Kumpaakaan ei näyttänyt yhtään jännittävän, eivätkä paineet iskeneet. Mulle se oli kaikista vaikuttavinta, Halttunen kertoo.

– Itsekin olen ollut samassa tilanteessa. Kun on se ensimmäinen voitto tulossa, niin kyllä se voi vähän jännittää kuitenkin. Kyse on vain siitä, miten hanskaa sen tilanteen. He näyttivät Virossa siltä, että olisivat voittaneet jo kymmenen osakilpailua. Se on tosi hyvä merkki.

Halttusen mukaan Solbergilla on kaikki mahdollisuudet menestyä hyvin jo alkavalla kaudella.

– Hänellä on jo kokemusta kaikista kisoista, ja jos se auto tuolla tavalla pysyy hanskassa, niin en sulje pois sitäkään vaihtoehtoa, että hän voittaisi mestaruuden jo ensi kaudella.