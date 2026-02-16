Hyundain alkukausi rallin MM-sarjassa on ollut karmea. Esapekka Lappi kertoi, mistä kiikastaa, ja myös MTV Urheilun asiantuntijat lausuivat omat arvionsa.

Lue myös: Sami Pajarissa tapahtui huomattava muutos

– En tiedä, mitä sanoa.

Thierry Neuville on ajanut Hyundailla tallin nykyisen MM-rallitaipaleen alusta eli vuodesta 2014 lähtien. Sunnuntaina päättyneen Ruotsin rallin jälkeen vuoden 2024 maailmanmestari oli huuli pyöreänä.

Syy on se, että Hyundai jäi kauden 2026 kahtena ensimmäisenä kilpailuviikonloppuna aivan täysin Toyotan jalkoihin.

Nopein Hyundai-kuljettaja on jäänyt tämän kauden erikoiskokeilla pohja-ajasta keskimäärin 0,49 sekuntia kilometrillä. Vuosina 2017–2025 vastaava lukema oli heikoimmillaan 0,16 sekuntia kilometrillä.

Lappi, Neuville, Adrien Fourmaux ja Hayden Paddon ovat ajaneet kauden kahdessa ensimmäisessä osakilpailussa yhteensä vain neljä pohja-aikaa. Tätä heikompi tallin kuljettajien yhteissaldo on ollut kahden kisan jälkeen vain 2015 (3) ja 2014 (0).

Valmistajien MM-pisteissä Hyundai on jo 51 pistettä Toyotaa perässä.

Lähes puolentoista vuoden tauon jälkeen Rally1-auton rattiin palannut Lappi oli vauhdin puolesta viikonlopun nopein Hyundai-kuljettaja, ja erinomaisena auton kehittäjänä hänellä ollut ennenkin näppinsä pelissä tallinsa auton eteenpäin viemisessä.

Nyt Lappikin tunnustaa, että työtä on todella paljon.

– Pitoa pitää löytää ensin. Se on yksi asia. Toinen asia, joka oli pari vuotta sitten erilainen, on se, että en tunne autoa.

– Auto ei anna infoa, että minkälainen pito on. Jostain puuttuu herkkyyttä tai jotain. Se info ei tule korin kautta, eikä se tule rattiinkaan. En oikein tiedä, mitä tässä on tapahtunut ja miksi se on mennyt tuollaiseksi aika tunnottomaksi.

Selvää on, että kun tilanne on tämä, tulosta on vaikea tehdä – varsinkin kun vastassa on huippuunsa hiottu Toyota.

– Tuolla on pirun vaikea puskea limitillä, kun ei tunne sitä, että mitäköhän täällä tapahtuu. Ei tunnu turvalliselta.

Hankook aloitti alamäen?

Hyundain surkeus puhutti kisan jälkeen myös MTV Urheilun asiantuntijoita Jonne Halttusta ja Riku Tahkoa.

– Sekaisin kuin seinäkello on koko systeemi. Kuljettajat eivät enää tiedä, mihin suuntaan autoa pitäisi viedä ja säätää. Siellä kokeillaan laidasta laitaan, ja kukaan ei varmaan enää pysy laskuissa, että minkälaiset iskariklikit siellä on missäkin autossa. Tosi paljon on ongelmia, Tahko sanoo.

Tahko kyseenalaistaa jo tässä kohtaa, pystyykö Hyundai haastamaan Toyotaa enää edes asfaltilla tai hitaissa soraralleissa, joissa se aiemmin on ollut parhaimmillaan.

– Jotenkin tuntuu, että Toyota on saanut viimeisetkin osa-alueet korjattua ja Hyundai vain jää jälkeen koko ajan.

Halttusen mukaan on hyvä kysymys, että miten näin pitkän tauon jälkeen autoon hypännyt, ensimmäistä kertaa Hankookin renkailla ajanut Lappi saattoi olla heti nopeampi kuin vakiokuljettajat Neuville ja Fourmaux.

– Se kertoo siitä, että siellä on tehty asiat aika huonosti tähän mennessä. Mielestäni jyrkkä alamäki alkoi siitä, kun Hankook tuli mukaan (2025). He eivät jotenkin saaneet autoa sopimaan sille renkaalle, Halttunen sanoo.

– Heillä on kyllä osaavaa henkilökuntaa, on FX:ää (Demaison) suunnittelemassa autoa ja paljon ammattilaisia, mutta jokuhan siellä on tosi pahasti pielessä, että he eivät saa perusasioitakaan kuntoon.

Ranskalaismafia

3:08 Esapekka Lappi palasi MM-ralleihin mallikkaasti – suorasukainen arvio Hyundain isoista ongelmista

Hyundain tallipäällikkönä aloitti vuonna 2023 ranskalainen Cyril Abiteboul, ja saman vuoden lopussa hänet nimitettiin koko Hyundai Motorsportin puheenjohtajaksi. Abiteboulin tausta on rata-autoilussa, muun muassa F1-sarjassa, ja tänä vuonna hän vie Hyundain Genesis-brändinsä kautta mukaan WEC-ratasarjaan.

– Rehellisesti sanottuna tuntuu, että se keskittyminen on siirtynyt sinne ratapuolelle. Onko jopa jaettu resursseja, että insinöörit tekevät myös ratapuolta? Tuntuu, että selkeä suunnannäyttäjä puuttuu. Jos yrityselämässä olisi näin huonosti mennyt jo pitkään, niin todennäköisesti tulee jokin raju muutos. Yleensä näytetään ylöspäin sormella, että kuka johtaa orkesteria. Hän sivuun, ja joitain uusia ihmisiä tilalle, Halttunen kuvaa.

Myös Abiteboul itse on tiettävästi tiiviisti mukana WEC-projektissa. Rallivarikoilla häntä ei juuri ole enää nähty, vaan hänen paikkaansa on ottanut MM-rallitiimin urheilujohtajaksi loppuvuodesta 2025 pestatttu Andrew Wheatley.

– Olisiko siinä yksi syy? Halttunen heittää Abiteboulin poisjääntiin liittyen.

– Hehän siirsivät testialueen pois Suomesta. Se on Ranskassa. En välttämättä veisi Ranskaan. Aikaisemmin tiimi oli Alzenaussa, Saksassa. Nyt se on Ranskassa. Insinöörit ovat ranskalaisia, niin kyllä tuo aika lailla ranskalaismafialta alkaa kuulostaa. Juttelin Ott Tänakin kanssa viime vuonna Saudi-Arabiassa, ja hän ikävä kyllä näin sanoi, että hyvin ranskalaispainotteinen tiimi alkaa olla ja jopa palavereissa puhutaan paljon ranskan kieltä, vaikka sen pitäisi olla monikansallinen yhtiö, Halttunen kertoo.

Hyundai on toistaiseksi sitoutunut rallin MM-sarjaan vain tämän vuoden loppuun asti. Alkukauden tarpominen herättää tältä osin kysymyksiä.

– Se, mitä itse pelkään, on, että heitetäänkö pyyhettä kehään lopullisesti koko lajin suhteen. Sehän se on tuossa huulilla ollut. Miten tulevaisuuden kanssa käy? Jaksetaanko siellä tehdä duunia? Tahko pohtii.

– Olen tosi huolissani koko projektista. Eihän tuo markkinointimielessä ole ihan paras juttu, että häviää koko ajan Toyotalle käytännössä 100–0. Vaikea sitä on Koreaan perustella, että ralli on hyvä juttu, jos ottaa koko ajan turpaan, Halttunen komppaa.