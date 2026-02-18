Teemu Suninen kilpaili viime viikonloppuna rallin MM-sarjassa pitkän paussin jälkeen.

Teemu Suninen nähtiin viimeksi MM-sarjan WRC2-luokassa kesällä 2024 Suomen osakilpailussa. Viime vuonna suomalaiskuskille ei kertynyt yhtäkään kisastarttia, mutta viime viikonlopun Ruotsin MM-rallissa hän pääsi taas vauhtiin.

Ja Suninen näytti, että häneltä löytyy vauhtia. Helmikuun alussa 32 vuotta täyttänyt Suninen otti komean kakkossijan WRC2-kisassa ja taipui vain 10,2 sekunnilla voiton ottaneelle Roope Korhoselle.

– Kyllä se puolitoista vuotta oli pitkä aika olla pois auton ratista. Mutta toivon, että tämä näyttää sitä motivaatiota ja työmoraalia, mitä olemme tehneet paussin aikana. On se aika hyvin, että pystyy päivän testillä hyppäämään tuollaiseen kyytiin, Toyotan Rally2-autolla kilpaillut Suninen painotti.

Täysin ajamatta Suninen ei ollut viime vuonna, sillä hän piti tuntumaa yllä ajamalla testejä ja toimimalla useiden kuljettajien valmentajana. Mutta hänen paluunsa huipulle oli oiva näyte hänen taidoistaan.

– Täällä Ruotsissa emme ole olleet kahteen vuoteen. Tiet olivat uusia ja rengas oli uusi. Meillä oli paljon vieraita asioita, mihin joutui totuttelemaan. Jos tuollaisen suorituksen pystyy tekemään, niin saa olla tyytyväinen, Suninen hymyili.

– Toki voitto olisi ollut voitto, en sitä kiellä – sen verran voitonhalua on vielä.

Sunisen tarkoituksena on antaa tänä vuonna kovat näytöt kartanlukija Janni Hussin kanssa MM-sarjan kakkosluokan puolella. Ensi vuonna pääluokan säännöt muuttuvat, ja samalla lajin absoluuttiselle huipulle avautunee enemmän ajopaikkoja. Juuri nämä paikat ovat Sunisen tähtäimessä.

Suninen ei ole vielä vahvistanut muita MM-ralleja tämän kauden ohjelmaansa, mutta tavoitteena on, että hän pääsee ajamaan useammankin kisan.

– Ralli on kallista hommaa, mutta muutamaan kilpailuun pitäisi päästä näyttämään. Tämänkin rallin aikana näki tosi hyvin, että mitä enemmän pääsi ajamaan, sitä luonnollisemmaksi ja varmemmaksi ajo muuttui. Toivottavasti saamme tehtyä hyvän työn, Suninen sanoi.