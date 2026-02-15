Sami Pajari saavutti tänään päättyneessä Ruotsin rallissa uransa toisen palkintokorokesijoituksen MM-tasolla. Kolmossija oli henkisesti tärkeä täysin penkin alle menneen kauden avausosakilpailun jälkeen.

Pajari ajoi Uumajan ympäristössä jopa uransa parhaan MM-rallin. Vauhti oli alusta asti kohdallaan, eikä missään vaiheessa ollut aistittavissa minkäänlaista epävarmuutta.

Tulos oli tervetullut sen jälkeen, kun tammikuussa Monte Carlossa vauhti oli täysin kateissa ja siihen päälle tuli vielä kaksi ulosajosta johtunutta keskeytystä.

Tallipäällikkö Jari-Matti Latvala ei juuri koskaan moiti omiaan, mutta tuolloin hänkin sanoi suoraan, ettei Pajarin viikonloppu mennyt putkeen.

– Ei ollut paras kauden aloitus Montessa, mutta nyt oltiin taas siinä, mitä loppukausi viime vuonna oli. Toivoin ja jaksoin uskoa siihen, että pystymme tällaisiin suorituksiin. Monte oli vain masentava siinä ekana. Aika hyvin se unohtui, kun pääsi töihin ja alkoi kyyti löytyä, Pajari sanoi Uumajassa kisan päätyttyä.

Kolmossija niin ikään Toyotalla ajavien Elfyn Evansin ja Takamoto Katsutan takana antaa Pajarille kosolti uskoa tulevaan – eikä vähiten siksi, että Pajari pystyi nollaamaan perjantaina ulosajoihin sortuneen, Montessa sensaatiomaisesti voittoa juhlineen ikätoverinsa Oliver Solbergin hyökkäykset ja pitämään tämän takanaan.

– Tavoite on kuitenkin tehdä se, mihin pystymme. Meillä on nyt Japanista asfaltilta palkintokorokesijoitus ja sen lisäksi lumelta eri olosuhteessa. Alan pikkuhiljaa uskoa, että lähes joka rallissa pitäisi pystyä ajamaan voitosta – tai ainakin palkintokorokevauhtia, ja sillä tasolla kun ollaan, niin erot ovat aika pieniä.

9,5

MTV Urheilun lähetyksissä asiantuntijoina toimineet Jonne Halttunen ja Riku Tahko antoivat varauksettoman tunnustuksen Pajarin tekemisestä.

– Annetaan 9,5. Tosi hyvä suoritus. Ei ole helppo tulla tällaiseen kilpailuun, kun Monte meni, miten meni. Kaikki odottaa paljon, mutta myös vastus on aika kova. En oikeastaan näe mitään negatiivista, Halttunen sanoi.

– Mielestäni tämä oli heidän (Pajarin ja kartturi Marko Salmisen) paras suoritus (pääluokassa) ehdottomasti. Lauantai on ollut monesti vaikea, varsinkin lauantai-iltapäivä, kun on ajettu toiseen kertaan. Vauhti on silloin lähtenyt laskemaan liikaa, kun on lähdetty varmistelemaan. Nyt sitä ei nähty. Hyökättiin hienosti ja kestettiin se Solbergin hyökkäys. Sami vain lisäsi kyytiä ja kontrolloi hienosti tilannetta. Loistavia aikoja toisilla lenkeillä, Tahko kehaisi.

Nyt 19 MM-rallia pääluokan kalustolla ajaneella Pajarilla on siis tilillään kaksi palkintokorokesijoitusta.

Tuleeko ensimmäinen voitto jo tällä kaudella?

– Kyllähän siitä on tällä kaudella puhuttava totta kai, ja nälkä kasvaa syödessä. Nyt tiedetään, mitä se pohja-aikavauhti on ja mitä on ajaa kärjessä. Sitä kautta se varmasti rakentuu kohti ensimmäistä voittoa, ja hyviä kisojahan siellä on tulossa, Tahko sanoo.

Halttunen antoi kisan alla Pajarille suoraa palautetta ja vaati tältä asennemuutosta. Sellainen myös saatiin.

– Todellakin. Se näkyi saman tien heti rallin alusta. Vaikka hän ajoi ihan hyviä pätkäaikoja ja oli kärkikolmikossa, niin asenne oli koko ajan, että pitää parantaa ja tähän ei tyydytä. Aiemmin en ehkä sellaista ole Samilta nähnyt, Halttunen sanoo.

– Päivien päätteeksi hän ei ollut mitenkään supertyytyväinen, vaan oli koko ajan nälkäinen, ja sitä tarvitaan tuossa lajissa. Se on Samille itselleen ennen kaikkea tosi tärkeää, että tällainen muutos on tullut.

1:26 Sami Pajarilta mahtava nousu Monte Carlon -epäonnistumisen jälkeen: "Toivoin ja jaksoin uskoa"