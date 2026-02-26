Toyotan MM-rallitalli on tekemässä valtavan muutoksen ja hylkäämässä pitkään käytössä olleen Yaris-korimallin ensi kaudesta alkaen.
Toyota näyttää olevan hylkäämässä vuodesta 2022 käytössä olleen GR Yaris -mallin ensi kaudesta lähtien. Ylipäätään Yaris-korimalli on ollut tallilla käytössä vuodesta 2017.
Toyotan tiedetään suunnitelleen lähitulevaisuudessa uuden Celican julkaisua, ja se voisi teoriassa toimia uuden WRC-auton pohjana. Tiedoista on kertonut muun muassa Motorsport.com.
Toyota Celica on tuttu auto pidemmän linjan ralli-intoilijoille, sillä se niitti menestystä niin 1980- kuin 1990-luvuilla ja nappasi valmistajien maailmanmestaruudet vuosina 1993 ja 1994 monien verkkokalvoille pinttyneissä Castrolin väreissä.
Ensi kaudeksi merkittävästi muuttuvien sääntöjen mukainen prototyyppiauto kuvattiin Toyotan testeissä Potugalin Algarvessa. Räpsyt nappasi paikallinen rallifani Marcio Pereiera.
Rallisivusto DirtFish on saanut vahvistuksen portugalilaisen kuvien aitoudesta.
Toyota on voittanut vielä tällä kaudella käytössä olevalla Yaris-korimallin autoilla yhteensä 64 MM-rallia.
Toyotan tekninen johtaja Tom Fowler ei halunnut kommentoida tarkemmin, mitä autoa talli testaa, mutta vahvisti, että kyseessä on prototyyppi ensi kauden kiiturista.