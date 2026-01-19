Sebastien Ogier lähtee MM-rallikauteen muutaman vuoden tauon jälkeen hallitsevana maailmanmestarina. Tänäkin vuonna osittaisella ohjelmalla ajavan Ogierin, 42, kausi alkaa tuttuun tapaan Monte Carlo -rallista, joka tunnetaan hänen kotikisanaan. Ogierin saldo Etelä-Ranskan alppiteiltä on päätä huimaava.

Rallin keskuspaikkana toimivan Gapin liepeiltä, Forest-Saint-Julienin kylästä kotoisin oleva Ogier on kisan vuoteen 1911 ulottuvan historian menestyksekkäin kuljettaja kymmenellä ykkössijallaan. Voitoista yhdeksän on MM-tasolta.

Viimeisten 13 vuoden aikana Ogier on ollut Monessa aina kahden parhaan joukossa. Koossa on yhdeksän voittoa ja neljä kakkossijaa. Näinä vuosina ranskalaistähti on vienyt nimiinsä liki kolmanneksen (32 %) ajetuista erikoiskokeista.

Kun kyseessä on kisa, jota pidetään yleisesti MM-kalenterin vaikeimpana, saldo on täysin posketon.

– Toivon tietysti, että voisin venyttää putkea vielä vähän pidemmäksi. Kaikki odottavat sitä minulta, Ogier sanoi MTV Urheilulle kauden alla.

– Tulen tänne nöyränä. Tämä on todella vaikea ralli, ja kaikenlaista voi tapahtua. Teen parhaani jatkaakseni hyviä tuloksia. Se, että olen menestynyt aiemmin, tuo tiettyä rentoutta. Minun ei tarvitse todistaa mitään, mutta halu menestyä on yhtä kova kuin aina.

Ogier itse huomauttaa, ettei menestys kotikisassa ole rallissa mikään itsestäänselvyys. Monien huippukuljettajien kohdalla on nähty kotikisan voittamisen olevan kaikkea muuta kuin helppoa.

Omalta kohdaltaan Ogier nostaa esiin hyvin loogisia menestystekijöitä.

– Menestyksessäni ei välttämättä ole kyse siitä, että tuntisin tiestön. Valtaosa tämän rallin teistä on sellaisia, etten tiedä niistä yhtään enempää kuin muutkaan. Mutta se, että kasvoin tällaisissa talviolosuhteissa, antaa minulle kyvyn lukea niitä ehkä muita paremmin. Olen aina tehnyt kovasti töitä menestyäkseni täällä. Tämä on ollut minulle kauden tärkein kisa.

– Tämä myös sopii siihen, miten minulla on tapana ajaa eli mieluummin vähän varmistellen. En ota ylimääräisiä riskejä, enkä kovin usein aja täysillä. Aina pitää olla vähän marginaalia. Näissä vaikeissa talvisissa olosuhteissa se on hyvä tapa.

– Jos menestystäni selittäisi jokin oikea salaisuus, pitäisin sen varmasti vain omana tietonani.

Ogier jättää väliin heti kauden toisen, helmikuussa ajettavan Ruotsin rallin. Hän on sanonut olevansa sivussa ainakin niistä kisoista, jotka menevät päällekkäin hänen koulua käyvän 9-vuotiaan Tim-poikansa lomien kanssa. Tällaisia kisoja ovat kevään asfalttikisat Kroatiassa ja Japanissa sekä loppukesän ja alkusyksyn sorakisat Paraguayssa ja Chilessä.