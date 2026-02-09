MM-rallikausi jatkuu viikonloppuna Ruotsin lumilla. Kauden avausosakilpailussa Monte Carlossa raskaasti epäonnistuneella Sami Pajarilla on näytön paikka.
Toista täyttä kauttaan Toyotan Rally1-autolla ajava Pajari keskeytti Etelä-Ranskan vuoristoteillä kahdesti eikä ajanut päätöspäivänä enää lainkaan.
Poikkeuksellisen vaikeissa oloissa oli toki helppo tehdä virheitä, mutta myös Pajarin vauhti jätti tuntuvasti toivomisen varaa. Yhdeksällä läpi ajamallaan erikoiskokeella hän jäi pohja-ajan tehneelle kuljettajalle keskimäärin 2,70 sekuntia kilometrillä. Tätä heikomman lukeman merkkautti vain M-Sportin Josh McErlean.
Viime kauden päätteeksi kartturiuransa MM-tasolla lopettanut, tänä vuonna muun muassa MTV Urheilun asiantuntijana toimiva Jonne Halttunen sanoo suoraan kauden avauskisan olleen suomalaisittain iso pettymys.
– Oli aikamoinen pannukakku tuo Monten-suoritus, Halttunen sanoo ja viittaa nimenomaan Pajariin.
Formularadoille vetäytyneen Kalle Rovanperän rinnalla kaksi maaimlanmestaruutta voittanut Halttunen toivoo Pajarin kaivavan itsestään esiin "taistelijan sielun".
– En niin epäile hänen ajajan lahjojaan, mutta välillä, kun katsoo haastatteluita ja hän sanoo, että opetellaan ja harjoitellaan, niin mun mielestä nyt ei enää harjoitella, vaan nyt suoritetaan ja kilpailuihin mennään tekemään tulosta eikä osallistumaan. Haluaisin nähdä asenteen muutoksen.
Pajari sai jo viime vuonna osakseen runsaasti kritiikkiä varovaisuudestaan. Monet toivoivat suomalaisen väläyttelevän rohkeammin vauhtiaan. Pajari itse korosti tämän tästä kokemuksen kartuttamisen merkitystä.