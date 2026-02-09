– En niin epäile hänen ajajan lahjojaan, mutta välillä, kun katsoo haastatteluita ja hän sanoo, että opetellaan ja harjoitellaan, niin mun mielestä nyt ei enää harjoitella, vaan nyt suoritetaan ja kilpailuihin mennään tekemään tulosta eikä osallistumaan. Haluaisin nähdä asenteen muutoksen.

– Rohkeasti voi olla pettynyt haastatteluissa. Jos ei mene hyvin, sen saa näyttää, että on pettynyt. Jos verrataan vaikka (Sebastien) Ogieriin ja Rovanperään, jotka ovat voittaneet mestaruuden, niin he ovat hyvin suoria ihmisiä. Jos menee hyvin, sitten menee, mutta jos menee huonosti, se myös kerrotaan, Halttunen sanoo.