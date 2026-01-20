



Etusivu Videot Tuoreimmat Luetuimmat Odota





Thierry Neuville myöntää suoraan olevansa epävarma Hyundain tilanteesta MM-rallikauden 2026 alla | MTV Uutiset





Urheilu MM-Ralli Etusivu Aikataulu ja tulokset MM-pisteet Valmistajien MM-pisteet MM-rallitähti avoimena epävarmuudestaan – "Se ei ole totta" 0:24 Miltä ratin takana tuntuu? Thierry Neuvillelta raa'an rehellinen vastaus Julkaistu 20.01.2026 07:30 Mikko Hyytiä mikko.hyytia@mtv.fi Vuoden 2024 maailmanmestari Thierry Neuville lähtee surkeasti sujuneen viime kauden jälkeen korjaamaan kurssiaan rallin MM-sarjassa. Jo 13. kautensa Hyundailla ajava belgialainen uskoo tallinsa menneen talvitauon aikana eteenpäin, mutta kysymysmerkkejäkin on vielä ilmassa. MAINOS MM-ralli yksinoikeudella

MTV Katsomossa! Monte Carlon MM-ralli 22.–25.1. To: EK 1–3 klo 16.45 alkaen Pe: EK 4–9 klo 9.50 alkaen La: EK 10–13 klo 9.20 alkaen Su: EK 14–17 klo 8.50 alkaen Kaikki suorat ajolähetykset MTV Maxilla ja MTV Katsomossa kaudella 2026. Neuville vältti viime vuonna vain täpärästi kiusallisen kunnian olla hallitseva maailmanmestari, joka ei voita kauden aikana kisaakaan. Pitkään odotettu ykkössija irtosi vasta kauden 2025 viimeisestä osakilpailusta Saudi-Arabiassa. Pahasti Toyotan jalkoihin jäänyt Hyundai hyödynsi kauden viimeiset kisat testatakseen jo asioita tähän vuoteen, ja Neuvillen mukaan eteenpäin on menty.

– Ajattelin viimeisissä kisoissa enemmän tätä vuotta kuin mitään muuta. Halusin löytää sen tunteen, joka viime vuonna puuttui, että voisin luottaa autoon ja ajaa kovaa. Työstimme sitä, ja löysimme suunnan, johon olemme menneet talven aikana, Neuville sanoi uuden kauden alla MTV Urheilulle.

– Olemme työskennelleet kovasti. On vaikea sanoa, missä määrin olemme menneet eteenpäin. Siksi tämä hermostuttaa ja innostaa. Monte Carlo ei varsinaisesti kerro suorituskyvystä, mutta siellä käy ilmi, miten hyvältä ja luottavaiselta olo autossa tuntuu.

Neuville myöntää suoraan, ettei Hyundai ollut viime vuonna ainakaan alkuun täysin kartalla eteen tulleiden ongelmien luonteesta. Uudet Hankookin renkaat olivat helppo kohde kritiikille – jopa liian helppo.

– Uskon, että syytimme alkuvuodesta monista ongelmista renkaita, ja meni aikaa tajuta, ettei kyse ollut vain renkaista, vaan jokin autossa ei toiminut.

– Suorituskyvyssä suurin ero Toyotaan oli asfaltilla. Tällä autolla olemme ensimmäisestä ajokerrasta lähtien työstäneet sitä. Tunne ei ole niin huono, emmekä usko olevamme niin kaukana. Kaikki ei ole täydellistä, mutta ero (viime vuoteen) on järkyttävä.

Hyundai on julistanut lähtevänsä tavoittelemaan kaikkia kolmea MM-titteliä, mutta Neuvillen puheista paistaa yllättävänkin selkeästi myös epävarmuus.

– Olemme tehneet parannuksia, mutta en voi sanoa olevani täysin luottavainen. Se ei ole totta. Tunnen, mitä tarvitsen, mutta minun on silti vaikea saada palapeliä kokoon, jotta se olisi täydellinen.

– Jos luottamus löytyy, vauhtia löytyy. Autossa on vahva moottori. Tiedämme, että monissa asioissa emme ole kaukana siitä, että auto olisi nopea. Kyse on enemmänkin johdonmukaisuudesta. Pieniä yllätyksiä, jotka syövät luottamusta, pitää parantaa.

Mikko Hyytiä MTV Uutiset