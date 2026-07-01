Valtaosaa naisiin kohdistuneista henkirikoksista yhdistää se, että epäilty tekijä on tämän seurustelukumppani tai aviomies.
Tämän vuoden aikana ainakin 14 naista on kuollut Suomessa epäillyn tapon tai murhan uhrina. Se tarkoittaa, että kuluvana vuonna joka toinen viikko nainen on saanut surmansa henkirikoksen uhrina.
Tilastokeskuksen mukaan viime vuosina naisia on kuollut henkirikoksiin keskimäärin noin 20 joka vuosi.
MTV Uutiset kokosi yhteen tapaukset ja sen, mitä niistä tiedetään. Osassa käräjäoikeus on jo antanut tuomionsa, osassa taas ainakin julkisuuteen annetuissa tiedoissa on yhä epäselvää, ketä henkirikoksesta epäillään, jos ketään.
Luku tapauksista perustuu pitkälti poliisin tiedottamiin henkirikoksiin. Joukosta voi puuttua tapauksia, joista poliisi ei ole tiedottanut julkisuuteen. Listaukseen ei ole laskettu kuolemantuottamuksia, joissa nainen on kuollut, kuten esimerkiksi tällä viikolla tapahtunutta kuolemantapausta Itäväylällä Helsingin Kulosaaressa.
27.6. Murha Lahdessa
Poliisi tiedotti maanantaina, että se epäilee miehen surmanneen kerrostaloasunnossa naisen lauantai-iltana. Poliisi tutkii tekoa murhana.
Mediatietojen mukaan uhri olisi rikoksesta epäillyn kolmekymppisen miehen aviopuoliso. Tämä on hakenut miehestä eroa ja asuu eri osoitteessa.
Epäilty 32-vuotias mies on vangittiin tiistaina Päijät-Hämeen käräjäoikeudessa. Tekoa tutkitaan nyt murhana. Rikosnimikettä perustelee raaka tekotapa ja suunnitelmallisuus, kertoo tutkinnanjohtaja Jari Kiiskinen STT:lle.
Noin 80-vuotias nainen löydettiin kuolleena Kokkolasta ja poliisi alkoi tutkia asiaa tappona. Viime viikolla poliisi kertoi, että kuolemansyytä selvitetään yhä, mutta aiemmin teosta epäiltynä kiinniotettu vapautettiin, koska ei ole todennäköisiä syitä epäillä häntä rikoksesta.
Aviomiehen epäillään murhanneen keski-ikäisen vaimonsa teräaseella yksityisasunnossa Kotkan Karhuvuoressa lauantain ja sunnuntain välisenä yönä 9.–10. toukokuuta. Rikosta tutkitaan murhana rikoksen tekotavan vuoksi.
Poliisi pyysi havaintoja kadonneesta 68-vuotiaasta naisesta Laukaan Tarvaalassa maaliskuun puolivälissä. Nainen löydettiin sittemmin kuolleena ja poliisi epäili hänen joutuneen henkirikoksen uhriksi.
Tapahtuneesta vangittiin sittemmin naisen 81-vuotias aviomies. Hänet kuitenkin vapautettiin tutkintavankeudesta, koska vangitsemiselle ei ollut perustetta. Poliisi kertoi huhtikuussa tutkinnan jatkuvan ja tiedottavansa asiasta lisäselvitysten valmistuttua.
Kolmekymppinen mies kuristi avovaimonsa Kokkolan Pensarinmäellä helmikuun alussa. Tämän jälkeen hän löi ruumista, viilsi sitä veitsellä ja löi lopuksi veitsen pystyyn uhrin vatsaan. Uhrin ruumiin hän lopulta jätti parvekkeelle pakkaseen. Mies tuomittiin taposta yli 10 vuoden vankeusrangaistukseen.
Poliisi kertoi lehdelle, että mies on silti yhä epäiltynä rikoksesta.
Lehden mukaan pariskunnan epäiltyä lähisuhdeväkivaltaa on aiemminkin tutkittu poliisissa.
17.–18.1. Tampereen hotellimurha
Parikymppinen pohjanmaalainen nainen tapettiin Tampereella Nokia Arenan yhteydessä olevan Lapland Hotels Arenan hotellihuoneessa. Parikymppinen seinäjokelaismies vangittiin murhasta epäiltynä. Rikosnimike koveni murhaksi, koska tekoon epäillään liittyvän vakaata harkintaa.
Aamulehti kertoi maaliskuussa, että miehen mielentila määrättiin tutkittavaksi.
0:3521.1.2026: Tämä tiedetään Tampereen epäillystä hotellimurhasta.
12.1. Turun tappo
Poliisi sai 12. tammikuuta ilmoituksen kuolleesta naisesta yksityisasunnossa Turun Jäkärlässä. Poliisi epäili nelikymppisen naisen tulleen tapetuksi ja otti samana päivänä kiinni teosta epäillyn noin 60-vuotiaan miehen.