Epäilty 32-vuotias mies on vangittiin tiistaina Päijät-Hämeen käräjäoikeudessa. Tekoa tutkitaan nyt murhana. Rikosnimikettä perustelee raaka tekotapa ja suunnitelmallisuus, kertoo tutkinnanjohtaja Jari Kiiskinen STT:lle.

Luku tapauksista perustuu pitkälti poliisin tiedottamiin henkirikoksiin. Joukosta voi puuttua tapauksia, joista poliisi ei ole tiedottanut julkisuuteen. Listaukseen ei ole laskettu kuolemantuottamuksia, joissa nainen on kuollut, kuten esimerkiksi tällä viikolla tapahtunutta kuolemantapausta Itäväylällä Helsingin Kulosaaressa .

MTV Uutiset kokosi yhteen tapaukset ja sen, mitä niistä tiedetään. Osassa käräjäoikeus on jo antanut tuomionsa, osassa taas ainakin julkisuuteen annetuissa tiedoissa on yhä epäselvää, ketä henkirikoksesta epäillään, jos ketään.

21.6. Epäilty tappo Kokkolassa

Noin 80-vuotias nainen löydettiin kuolleena Kokkolasta ja poliisi alkoi tutkia asiaa tappona. Viime viikolla poliisi kertoi, että kuolemansyytä selvitetään yhä, mutta aiemmin teosta epäiltynä kiinniotettu vapautettiin, koska ei ole todennäköisiä syitä epäillä häntä rikoksesta.

18.6. Naisen katoaminen ja epäilty tappo Mynämäellä

16.6. Naisen tappo Raumalla

10.5. Naisen murha Kotkassa

11.–13.3 Tappo Laukaan Tarvaalassa

Tapahtuneesta vangittiin sittemmin naisen 81-vuotias aviomies . Hänet kuitenkin vapautettiin tutkintavankeudesta, koska vangitsemiselle ei ollut perustetta. Poliisi kertoi huhtikuussa tutkinnan jatkuvan ja tiedottavansa asiasta lisäselvitysten valmistuttua.

8.3. Vaasan Ristinummen tappo

3.3. Turun Haritun murha

0:18 Syyte: Mies vaani ex-puolisoaan ennen tämän murhaa – uhkasi tappaa 13-vuotiaan lapsen. Mies ei suostunut poliisikuulusteluissa tai oikeudessa selvittämään millään tavalla tapahtumia.

26.–27.2. Espoon tappo

56-vuotiaan miehen epäillään aiheuttaneen 75-vuotiaalle puolisolleen kuolemaan johtaneet vammat yksityisasunnossa Espoon Matinkylässä. Helmikuun lopussa poliisin tietoon tullutta tapausta tutkittiin aluksi vammantuottamuksena, sen jälkeen törkeänä pahoinpitelynä ja lopulta tappona uhrin kuoltua päähän saamiinsa vammoihin maaliskuun lopussa .

7.2. Aviomies surmasi 70-vuotiaan vaimonsa pajavasaralla

3.2. Tappo Kokkolassa

Kolmekymppinen mies kuristi avovaimonsa Kokkolan Pensarinmäellä helmikuun alussa. Tämän jälkeen hän löi ruumista, viilsi sitä veitsellä ja löi lopuksi veitsen pystyyn uhrin vatsaan. Uhrin ruumiin hän lopulta jätti parvekkeelle pakkaseen. Mies tuomittiin taposta yli 10 vuoden vankeusrangaistukseen.