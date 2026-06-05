Kun poliisi saapui Malminkartanon vanhusmurhan asunnolle, asunnon ovi oli teljetty sisältä käsin turvaketjulla. Lisäksi ovien eteen oli siirretty pakastin, jotta ovia ei saisi auki.

Hälytyksen olivat tehneet läheiset, jotka eivät olleet saaneet yhteyttä uhriin. Nainen ei ollut saapunut sovittuun tapaamiseen, mikä oli saanut läheiset huolestumaan.

Tämä juttu on kirjoitettu esitutkintapöytäkirjan pohjalta.

Kun poliisit saapuivat pariskunnan asunnolle, he joutuivat murtautumaan sisään ja työntämään ovet väkisin auki. Ovien eteen raahatun pakastimen päällä oli akkukäyttöinen kulmahiomakone eli rälläkkä.

Poliisi löysi asunnon makuuhuoneesta noin 70-vuotiaan pariskunnan sängystä.

Nainen oli kuollut ja makasi kylkiasennossa sängyllä yövaatteissa ja hänen kasvojensa päälle oli aseteltu vaatteita. Mies oli kirjoittanut myös keittiön pöytäliinaan tussilla tekstin: "tässä kieroilus loppu".

Sänky ja sen ympäristö olivat veren peitossa. Naisen ranteessa oli syvä haava.

Sängyn vieressä lattialla oli verinen pajavasara.

Uhrin vieressä makasi hänen 69-vuotias aviomiehensä. Myös hänen ranteessaan oli haava. Mies kertoi poliisille, että oli syönyt suuren määrän hänelle määrättyjä reseptilääkkeitä.

Mies kuljetettiin sairaalaan hoitoon.

Poliisin kuvaama murha-ase.

"Tietysti itkin sen takia"

Mies kertoi myöhemmin poliisille, että pariskunta oli edellisenä iltana juonut runsaasti alkoholia ja riidellyt.

– Sitten yöllä heräsin ehkä puoli neljän ja puoli viiden välillä, enkä tiedä mikä mulle tuli, mutta sitten tein sen teon, minkä tein. Äkkipikaistuksissani ja tietysti itkin sen takia, mitä tapahtui, mies kertoi.

Mies löi nukkuvaa vaimoaan 15 kertaa pajavasaralla päähän ja sahasi häntä ranteeseen rälläkällä varmistaakseen hänen kuolemansa. Tämän jälkeen hänen tarkoituksenaan oli kuolla itsekin.

– Asunnossa olin poliisin tuloon saakka. Välillä makasin sängyssä ja välillä olin jalkeilla. Tosi paha mieli oli tietenkin tapahtuneesta. Tehtyä ei saa tekemättömäksi enää. Ei olisi tarvinnut sattua tuommoisia asioita, tällä iällä enää, mies kertoi poliisille.