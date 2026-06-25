Mynämäellä juhannusaaton aattona kadonneen 28-vuotiaan naisen taposta epäillään kolmea henkilöä. Heistä yhdellä on uskomattoman pitkä rikoshistoria ja taustallaan suuri määrä vankeustuomioita.

MTV Uutiset koosti 35-vuotiaan miehen käräjäoikeuksista saamat tuomiot tähän juttuun. Kaikki tuomiot eivät ole vielä lainvoimaisia, ja osaa tuomioista MTV ei ehtinyt saada torstaipäivän aikana haltuunsa.

Poliisi epäilee 28-vuotiaan naisen taposta kolmea henkilöä, 64- ja 35-vuotiaita miehiä ja 31-vuotiasta naista. MTV:n selvityksen mukaan heistä vain 35-vuotiaalla miehellä on rikostaustaa viimeisen kymmenen vuoden ajalta.

Mies on tuomittu käräjäoikeuksissa viimeisen kymmenen vuoden aikana lukuisiin ehdottomiin vankeustuomioihin. Miehelle määrättyjä vankeustuomioita on kymmenen vuoden aikana ainakin 15.

Pisin tuomio oli kaksi vuotta ja kolme kuukautta vankeutta, lyhimmät alle kuukauden. Yhteenlaskettuina vankeustuomiot ovat noin yhdeksän vuotta. Lisäksi hänet on tuomittu useita kertoja päiväsakkoihin.

Rikoksissa sama kaava

Rikoksissa on toistunut sama kaava. Mies on esimerkiksi kaahaillut älyttömiä ylinopeuksia huumepäissään ja ilman korttia niin moottoripyörillä kuin autoillakin. Useamman kerran hän on myös paennut poliisia.

Esimerkiksi Kaarinassa mies ajoi moottoripyörällä kyydissään matkustaja 50 kilometrin nopeusrajoitusalueella enimmillään noin 120 kilometrin tuntivauhtia päin punaisia. Toisella kerralla mies ajoi Turun kehätiellä huumeissa moottoripyörällä 172 kilometrin tuntivauhtia satasen alueella. Ja sitten 50 nopeusrajoitusalueella 150 kilometrin tuntivauhtia.

Kerran pakomatka päätyi valotolppaan ja kyydissä ollut matkustaja löi päänsä. Toisella kerralla mies törmäsi tahallaan poliisiautoon päästäkseen jatkamaan pakoaan.

Monesti miehen käytössä ollut ajoneuvo on ollut varastettu. Hän on ottanut luvatta käyttöönsä mopoja, moottoripyöriä, henkilöautoja, pakettiautoja, peräkärryjä ja jopa traktorin.

Varkaustuomioita miehellä on kymmeniä. Pääosin kyse on kaupoissa tehdyistä varkauksista, mutta mukaan mahtuu myös murtoja liiketiloihin sekä muihin rakennuksiin ja ajoneuvoihin.