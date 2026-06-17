Oikeus on tuominnut nelikymppisen 42-vuotiaan miehen ex-vaimonsa murhasta Turussa. Julma teko tapahtui pariskunnan yhteisen lapsen todistaessa äitinsä kuolemaa.
Henkirikos tapahtui Turun Haritussa maaliskuun alussa uhrin kotona.
Varsinais-Suomen käräjäoikeus katsoi teon murhaksi ja tuomitsi miehen elinkautiseen. Mies sai tuomion myös 13-vuotiaan tyttärensä pahoinpitelystä. Lisäksi miehen syyksi luettiin törkeä seksuaalinen kajoaminen lapseen ja seksuaalinen kajoaminen.
MTV Uutiset ei julkaise tuomitun nimeä tai kasvokuvaa alaikäisen tyttären ja seksuaalirikosten uhrien yksityisyyden suojelemiseksi.
Mies kiisti henkirikoksen, mutta myönsi aiheuttaneensa naisen kuoleman. Hän myöntää syyllistyneensä korkeintaan tappoon.
Henkirikos tapahtui Turun Haritussa Savonkadulla sijaitsevassa yksityisasunnossa.Poliisi
Miehen ex-vaimo ja tytär olivat muuttanut asuntoon pakoon miestä. Kaksikko oli joutunut pakenemaan perheen yhteisestä kodista joulukuussa turvakotiin.
Taustalla oli pitkään jatkunut perhehelvetti, jossa mies kontrolloi käytännössä naisen elämää ja eristi hänet kaikista muista ihmisistä.
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Jäljitti uhrin
Henkirikoksen aikaan muuttolaatikkoja oli iso määrä edelleen purkamatta. Äiti ja tytär olivat hakeneet lähestymiskieltoa miestä kohtaan. Asia oli kuitenkin ratkaistu sovittelussa oikeudessa, jossa mies oli luvannut pysytellä kaukana kaksikosta.
Puolustus kuvaili oikeudessa miehen pyrkimyksiä jäljittää ex-puolisonsa ja lapsensa pakkomielteiseksi. Esitutkinnassa selvisi, että mies oli ostanut neljä paikanninta tätä varten.