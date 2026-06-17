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Oikeus tuomitsi 42-vuotiaan miehen ex-puolison murhasta – tytär yritti suojella äitiään, isä löi nyrkillä

0:18 Mies ei suostunut poliisikuulusteluissa tai oikeudessa selvittämään millään tavalla tapahtumia.

Julkaistu 7 minuuttia sitten

Oikeus on tuominnut nelikymppisen 42-vuotiaan miehen ex-vaimonsa murhasta Turussa. Julma teko tapahtui pariskunnan yhteisen lapsen todistaessa äitinsä kuolemaa. Henkirikos tapahtui Turun Haritussa maaliskuun alussa uhrin kotona. Varsinais-Suomen käräjäoikeus katsoi teon murhaksi ja tuomitsi miehen elinkautiseen. Mies sai tuomion myös 13-vuotiaan tyttärensä pahoinpitelystä. Lisäksi miehen syyksi luettiin törkeä seksuaalinen kajoaminen lapseen ja seksuaalinen kajoaminen. MTV Uutiset ei julkaise tuomitun nimeä tai kasvokuvaa alaikäisen tyttären ja seksuaalirikosten uhrien yksityisyyden suojelemiseksi. Mies kiisti henkirikoksen, mutta myönsi aiheuttaneensa naisen kuoleman. Hän myöntää syyllistyneensä korkeintaan tappoon. Henkirikos tapahtui Turun Haritussa Savonkadulla sijaitsevassa yksityisasunnossa.Poliisi Miehen ex-vaimo ja tytär olivat muuttanut asuntoon pakoon miestä. Kaksikko oli joutunut pakenemaan perheen yhteisestä kodista joulukuussa turvakotiin. Taustalla oli pitkään jatkunut perhehelvetti, jossa mies kontrolloi käytännössä naisen elämää ja eristi hänet kaikista muista ihmisistä. Lue aiempi juttu: Murhauhrin työkaveri syytetyn oudoista toimista: Lapsen sängyllä kuihtuneita ruusuja ja seinällä outo symboliasetelma Jäljitti uhrin Henkirikoksen aikaan muuttolaatikkoja oli iso määrä edelleen purkamatta. Äiti ja tytär olivat hakeneet lähestymiskieltoa miestä kohtaan. Asia oli kuitenkin ratkaistu sovittelussa oikeudessa, jossa mies oli luvannut pysytellä kaukana kaksikosta. Puolustus kuvaili oikeudessa miehen pyrkimyksiä jäljittää ex-puolisonsa ja lapsensa pakkomielteiseksi. Esitutkinnassa selvisi, että mies oli ostanut neljä paikanninta tätä varten.

Näitä paikantamia ei ole löytynyt eikä mies ole kommentoinut niiden tarkoitusta. Poliisin mukaan on kuitenkin mahdollista, että ne oli piilotettu naisten tavaroihin ennen muuttoa.

Mies seurasi naista ja tyttöä ruokakaupasta heidän uuteen kotiinsa ja sai näin selville heidän uuden asuntonsa. Hän kävi asunnon lähellä useita kertoja ennen tekoaan.

Tapahtumapäivänä äiti oli saattamassa tytärtään kouluun, kun rapussa odottanut mies tunkeutui asuntoon ja työnsi tyttärensä ja tämän äidin sisälle asuntoon.

Lapsi todisti

Sisällä asunnossa mies otti kaksikolta puhelimet pois. Alkoi parin tunnin mittainen piina, jonka aikana mies piti kaksikkoa käytännössä vankina asunnossa.

Mies kielsi ex-puolisoaan ja tytärtään puhumasta suomea keskenään, koska ei itse ymmärtänyt kuin latviaa. Hän penäsi naiselta vastauksia erilaisiin kysymyksiin ja pakotti tämän valmistamaan ruokaa itselleen.

Koko ajan ilmassa leijui vahva väkivallan uhka. Mies kertoi naiselle myös tappavansa tämän.

Poliisin kuva henkirikoksen tekovälineestä.Poliisi

Tytär kertoi myöhemmin poliisille, että hänen äitinsä yritti pelastaa heidät pakenemalla, kun isä meni vessaan. Mies kuitenkin huomasi pakoyrityksen ja keskeytti sen väkivaltaisesti alkaen kuristaa naista.

Poliisin kuva henkirikoksen uhrin päällä olleesta paidasta.Poliisi

Kun 13-vuotias tytär näki isänsä pahoinpitelevän äitiä, hän yritti suojata äitiään ja estää väkivallan. Mies löi lasta nyrkillä kasvoihin, paiskoi tämän kovakouraisesti kylpyhuoneeseen ja telkesi sinne.

Mies kävi välillä uhkaamassa tytärtään tappamisella, jos tämä ei ole hiljaa.

Tytär kuunteli oven takaa, miten isä kuristi äitiä ja löi lopuksi leipäveitsen tämän kaulan läpi. Poliisikuulusteluissa tytär itki kuvaillessaan äitinsä tuskallisia yrityksiä saada henkeä.

Sattuma pelasti

Henkirikoksen jälkeen mies kietoi ex-puolisonsa kaulan ympärille vielä vaatteen ja kiristi sen varmistamaan kuoleman. Tämän jälkeen hän peitteli ruumiin, haki kauhuissaan olevan tyttärensä vessasta ja lähti kuljettamaan rappukäytävän kautta taloyhtiön saunatiloihin.

On mahdotonta sanoa, mitä mies suunnitteli tekevänsä tyttärelleen, sillä kaikeksi onneksi naapuri keskeytti tilanteen ja ilmoitti soittavansa poliisille. Tyttö pääsi irti isänsä otteesta.

Mies pakeni kävellen paikalta, mutta poliisi sai hänet kiinni lyhyiden etsintöjen jälkeen.

Mies ei ole suostunut tekemään mitään yhteistyötä poliisin kanssa selvittääkseen tapahtumia.

Juttu päivittyy.

Rebekka Härkönen MTV Uutiset Rebekka Härkönen työskentelee MTV Uutisten rikostoimituksessa rikos- ja oikeustoimittajana. Härkönen ottaa mieluusti vastaan rikosaiheisiin liittyviä vinkkejä, silminnäkijähavaintoja, valokuvia sekä videoita. Toiselta ammatiltaan Härkönen on rikoskirjailija. Instagram ja Threads: @rikostoimittaja_harkonen

Oikeus tuomitsi miehen ex-puolison murhasta Turussa | MTV Uutiset