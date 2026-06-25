Poliisi esittää vangittavaksi kolmea henkilöä liittyen Mynämäellä kadonneen naisen tapaukseen. Kaikkia kolmea epäillään taposta.

Lounais-Suomen poliisi on jättänyt asiasta ennakkoilmoituksen Varsinais-Suomen käräjäoikeuteen. Oikeudesta kerrotaan MTV Uutisille, että vangitsemisvaatimuksia käsitellään viikonlopunlopun päivystysvuoron aikana.

Poliisi tiedotti sunnuntaina Mynämäellä juhannusaaton aattona kadonneesta 28-vuotiaasta naisesta. Keskiviikkona poliisi löysi naisen kuolleena katoamispaikan lähistöltä Mynämäeltä.

– Poliisi on ottanut kiinni kolme henkilöä, joiden osuutta asiaan selvitetään, sanoo poliisin tiedotteessa tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Jussi Gustafsson.

– Poliisi jatkaa tapauksen esitutkintaa teknisellä ja taktisella tutkinnalla. Asiaa tutkitaan epäiltynä tappona. Tapauksen esitutkinta on vasta alussa ja siksi poliisi ei voi tutkintaa vaarantamatta tiedottaa asiasta tällä hetkellä enempää, tiedotteessa todetaan.

Käräjäoikeudesta kerrotaan, että poliisi vaatii taposta vangittavaksi 35- ja 64-vuotiaita miehiä sekä 31-vuotiasta naista.

MTV:n selvityksen mukaan 64-vuotiaalla miehellä ja 31-vuotiaalla naisella ei ole viimeksi kuluneen kymmenen vuoden ajalta rikoshistoriaa. Sen sijaan 35-vuotiaalta mieheltä sitä löytyy pitkä lista muiden muassa törkeistä huumausainerikoksista, törkeään eläinsuojelurikokseen, törkeään rahanpesuun, räjähderikokseen, petoksiin ja useisiin ampuma-aserikoksiin.

MTV Uutiset ei ole tavoittanut jutun tutkinnanjohtajaa yrityksistään huolimatta kommentoimaan asiaa ja esimerkiksi sitä, epäilikö poliisi heti henkirikosta vai miksi naisen etsinnät aloitettiin saman tien katoamisilmoituksen jälkeen.

Poliisi vaitonainen

Poliisi tiedotti eilen, että nainen oli löytynyt kuolleena katoamispaikan lähistöltä. Poliisi epäilee naisen menehtyneen henkirikoksen seurauksena.

Poliisi kertoi saaneensa ilmoituksen kadonneesta naisesta juhannuspäivän iltana. Etsinnät aloitettiin heti ja keskiviikkona nainen löytyi kuolleena.