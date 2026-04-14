Esitutkinnassa rikosnimike muuttui vammantuottamuksesta törkeäksi pahoinpitelyksi ja myöhemmin tapoksi. Poliisi pyytää todistajaa ottamaan yhteyttä.
Länsi-Uudenmaan poliisi epäilee 56-vuotiasta miestä 75-vuotiaan puolisonsa taposta yksityisasunnossa Espoon Matinkylässä.
Poliisilla oli helmi–maaliskuun vaihteessa tutkinnassa vammantuottamus. Poliisin pyrkimyksistä huolimatta uhria ei kyetty asiaan kuulemaan.
Esitutkinnan muilta osin edetessä rikosnimike täsmentyi törkeäksi pahoinpitelyksi ja nyt tapoksi.
Länsi-Uudenmaan poliisi tutki tapausta alun perin vamman tuottamuksena, mutta aihetodisteiden perusteella asiassa oli syytä epäillä tappoa.
– Lukuisten uhrin päähän kohdistuneiden vakavien vammojen seurauksena nainen menehtyi maaliskuun lopussa, jolloin rikosnimike muuttui tapoksi. Käräjäoikeus vangitsi miehen poliisin esityksestä, kertoo rikoskomisario Klaus Geiger tiedotteessa.
Epäilty otettiin kiinni epäiltynä törkeästä pahoinpitelyyn maaliskuun lopulla esitutkinnassa selvinneiden seikkojen sekä muun muassa vakavien vammojen syntymisen ja toisaalta epäillyn kertoman välisen ristiriidan johdosta. Poliisi epäilee kuolemaan johtaneiden vammojen syntyneen yksityisasunnossa Espoon Matinkylässä.
Poliisi etsii yhä auttajaa
Länsi-Uudenmaan poliisi pyytää edelleen Espoon Matinkylässä iäkästä naista auttanutta miestä ottamaan yhteyttä poliisiin. Auttajaa ei epäillä rikoksesta, vaan poliisi haluaa kuulla häntä todistajana osana rikoksen selvittämistä.
Poliisi haluaa yhteyden kuvan oikeanpuoleiseen mieshenkilöön.POLIISI
Poliisi pyysi jo viime viikolla, että kauppakeskus Ison Omenan edustalla iäkästä naista 26.–27.2. välisenä yönä noin kello 00.30 auttanut mies ottaisi yhteyttä poliisin.