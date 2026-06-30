Itäväylällä viime yönä menehtyneet henkilöt olivat ajoradalla.
Kaksi ihmistä menehtyi viime yönä Itäväylän itään menevillä kaistoilla Kulosaaren kohdalla.
Menehtyneet nainen ja mies olivat alustavan tiedon mukaan ajoradalla, kun kauppakeskus Redin suunnasta Itäväylää liikkunut auto törmäsi heihin.
Molemmat noin 30-vuotiaat uhrit kuolivat yliajossa tapahtumapaikalle.
Poliisi sai ilmoituksen tapahtuneesta hätäkeskuksen kautta maanantain ja tiistain välisenä yönä kello 00.28.
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Kuljettaja pakeni ensin paikalta
Poliisi epäilee, että uhreihin törmännyttä henkilöautoa kuljetti nelikymppinen mies.
Silminnäkijätietojen mukaan kuljettaja ei pysähtynyt tapahtumapaikalle vaan jatkoi matkaansa.
Poliisi tavoitti epäillyn hiukan myöhemmin Itäkeskuksen alueelta. Mies on kiinniotettu. Hänet saatiin kiinni poliisin omien tutkintatoimien avulla.
Poliisi epäilee miehen syyllistyneen törkeään rattijuopumukseen, törkeään kuolemantuottamukseen ja törkeään liikenneturvallisuuden vaarantamiseen. Nimikkeet voivat täsmentyä tutkinnan edetessä.
Tapauksen tutkintatoimet ovat hyvin alussa ja poliisi jatkaa tapauksen selvittämistä.
Juttua on korjattu kello 10.03: Toisin kuin poliisin tiedotteessa alunperin luki, onnettomuuspaikka ei sijaitse Kulosaaren sillan vaan Kulosaaren kohdalla.