Nainen löytyi sunnuntaina kuolleena asunnosta.

Poliisi epäilee Kokkolassa kuolleena löytyneen 80-vuotiaan naisen joutuneen henkirikoksen uhriksi. Poliisi teki aiemmin asiassa kuolemansyyntutkintaa, mutta epäilee nyt asiassa tappoa.



Nainen löytyi sunnuntaina kuolleena asunnosta. Poliisin mukaan vainajassa on löydöksiä, jotka voivat olla aiheutettu väkivallalla. Naisen kuolinsyy ei ole vielä selvinnyt.



Poliisi otti sunnuntaina kiinni yhden ihmisen, jonka epäiltiin liittyvän tapahtumiin. Hänet kuitenkin päästettiin vapaaksi, poliisilla ei ole todennäköisiä syitä epäillä häntä rikoksesta.