MTV Uutiset ja tekoäly

Liiketoiminta ja kehitys

Juuri nyt Avaa

Oikeus: 70-vuotias mies löi nukkuvaa vaimoaan 15 kertaa pajavasaralla Helsingissä

Syksyllä 2025 mies etsi internetistä avioeroon ja omaisuuden ositukseen liittyviä lakiohjeita. Myöhemmin hän myös haki lakiohjeita sanalla "tappo" sekä mielentilatutkimukseen liittyviä asioita.

Syyttäjän mukaan mies oli vakaasti harkiten ja erityisen raa’alla ja julmalla tavalla murhannut puolisonsa.

Syytetty ei peitellyt kasvojaan oikeudessa.

Lisäksi käräjäoikeus katsoi, että uhri oli ainakin hetkellisesti herännyt teon aikana ja yrittänyt puolustautua siinä kuitenkaan onnistumatta.

Helsingin käräjäoikeuden välituomion mukaan 70-vuotias mies löi vaimoaan vähintään 15 kertaa pajavasaralla päähän tämän nukkuessa ja aiheutti tämän kuoleman Helsingin Malminkartanossa 7. helmikuuta 2026.

MTV Uutiset Nyt -sivulle

MTV Uutiset Nyt -sivulle

Marius Borg Høiby ei aio valittaa oikeuden päätöksestä – pysyy vangittuna

Helsingissä takavarikoitu alfa-PVP:tä enemmän kuin koko viime vuonna

Avioparille tuli riitaa rahasta ja juhlista – miestä sytetään vaimonsa murhasta Helsingissä

Oikeudessa kiistelyä lyöntien määrästä

Tapahtuma-ilta oli ollut "normaali" koti-ilta, jolloin oli hieman nautittu alkoholia. Miehen mukaan he olivat keskustelleet raha-asioista ja tulevista syntymäpäiväjuhlista. Mies oli harmistunut siitä, että vaimo ei vaikuttanut kiinnostuneelta syntymäpäivien järjestämisestä.