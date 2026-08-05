Mika Moringia epäillään kahden naisen taposta.
Poliisi jatkaa etsintöjä elokuussa 2022 kadonneen naisen ruumiin löytämiseksi. 28-vuotiaan Katja Miinalaisen taposta epäillään hänet autokyytiinsä ottanutta Mika Moringia, joka on aiemmin tuomittu lukuisista naisiin kohdistuneista rikoksista.
Tutkinnanjohtaja Jari Korkalainen sanoo STT:lle, että etsintöjä on tarkoitus tehdä syksyn aikana Pohjois-Suomessa poliisin saamien vihjeiden perusteella.
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28-vuotias Katja lähti sarjasaalistaja Mika Moringin kanssa automatkalle, jolta ei ollut paluuta
Toisen naisen tappoa käsitellään oikeudessa
Moringia epäillään myös syksyllä 2019 kadonneen 35-vuotiaan Saaran Arvan taposta.
Nainen katosi syksyllä 2019 Pohjois-Savossa Vesannolla. Ruumis löytyi keväällä 2024.
Oikeudenkäynti asiassa alkaa Pohjois-Savon käräjäoikeudessa torstaina. MTV Uutiset seuraa oikeudenkäyntiä Kuopiossa.
Moring on kiistänyt syyllisyytensä henkirikoksiin.
MTV Uutiset kertoi toukokuussa Helsingin poliisin saaneen vihiä alueesta, jossa neljä vuotta sitten kadonnut Katja Miinalainen ehkä surmattiin. Tuolloin poliisi ei kertonut mistä ruumista aiotaan etsiä.