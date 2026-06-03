Miestä kuulusteltiin useita kertoja, mutta hän ei kommentoinut poliisille tekoaan mitenkään.

Entisen vaimonsa murhasta ja lapsensa pahoinpitelystä Turussa syytetty mies ei suostunut poliisin kuulusteluissa puhumaan ollenkaan.

Epäilty murha tapahtui 3. maaliskuuta 2026 ja miestä kuulusteltiin jo kahta päivää myöhemmin. Hän ei suostunut kuulusteluissa kertomaan mitään itsestään, suhteestaan uhriin tai heidän lapseensa.

Seuraava kuulustelu käytiin viittä päivää myöhemmin, ja mies jatkoi hiljaisuuttaan kuulusteluissa.

Mies ei peitellyt kasvojaan oikeudessa.Rebekka Härkönen

Vaati vastauksia omiin kysymyksiinsä

Reilua kuukautta myöhemmin miestä kuulusteltiin jälleen. Nyt nimike oli vaihtunut taposta murhaan.

Kuulustelun aluksi mies ilmoitti, että ei suostu kuulusteluun.

– Minulla ei ole kommentoitavaa, minä en suostu tähän kuulusteluun niin kauan, kun en saa omiin kysymyksiini vastauksia, hän vastasi tulkin välityksellä.

Kuulustelupöytäkirjasta ei selviä, mitä kysymyksiä miehellä oli.

Hän halusi keskeyttää kuulustelun keskustellakseen avustajansa kanssa. Tämän neuvottelun jälkeen mies oli kuulustelun loppuajan hiljaa.

Mies ei myöskään suostunut allekirjoittamaan kuulustelua.

Syytetty kiisti oikeudessa ex-puolisonsa murhan, mutta myöntää aiheuttaneensa tämän kuoleman.

Oikeudelle toimitetussa kirjallisessa vastauksessa kiistetään se, että teko olisi tehty vakaasti harkiten tai erityisen raa'alla tai julmalla tavalla tai että se olisi kokonaisuutena arvotellen törkeä. Miehen mukaan asia tulisi arvioda enintään tappona.