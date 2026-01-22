Tampereen hotellimurhasta epäilty löi poliisia turpaan joulukuun lopussa Seinäjoella.

Tamperelaisesta hotellihuoneesta löytyneen naisen kuolemaa tutkitaan murhana.

Rikos paljastui viime sunnuntaina, kun Tampereella Nokia Areenan yhteydessä sijaitsevasta Lapland Hotels Arenasta löytyi kuolleena parikymppinen nainen.

Poliisi pidätti samassa hotellihuoneessa olleen miehen. Sekä uhri että epäilty tekijä ovat kotoisin Pohjanmaalta.

MTV Uutisten tietojen mukaan Tampereen hotellimurhasta epäilty 25-vuotias mies on epäiltynä myös virkamiehen väkivaltaisesta vastustamisesta.

Löi poliisia

MTV:n saamien tietojen mukaan epäilty löi poliisia joulukuun lopussa.



Epäilty rikos tapahtui miehen kotikaupungissa Seinäjoella joulukuun 27. päivä.



Mies oli ajanut reilua ylinopeutta punaisia valoja päin ja poliisit olivat lähteneet hänen peräänsä.



Poliisit tavoittivat miehen sairaalan pihalla, jossa tämä löi poliisia. Mies otettiin kiinni ja hän oli pidätettynä pari päivää.



25-vuotias on selittänyt toimintaansa sillä, että halusi apua itsetuhoisuuteen.



Poliisi hakee asiassa korvausta ja siihen liittyen Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeus käsittelee perjantaina turvaamistoimiasiaa. 25-vuotiaalta vaadittava vakuustakavarikkosumma on 3500 euroa.

"Kunnen kuolema meidät erottaa"

Jutun esitutkinta on yhä kesken.



Seinäjoen tapahtuman jälkeen 25-vuotiaan epäillään vakaasti harkiten murhanneen nuoren naisen tamperelaishotellissa viime viikonloppuna.



Poliisi selvittää osana murhatutkintaa naisen sometilillä viikonloppuna julkaistua päivitystä, jossa mainittiin vakaasti harkiten tehty suunnitelma ja muun muassa teksti ”kunnes kuolema meidät erottaa”.

Henkirikoksesta epäillyllä miehellä on pitkä rikosrekisteri.

Mies on vuosien saatossa tuomittu aiemmin käräjäoikeudessa muun muassa ryöstöstä, varkaudesta, huumausainerikoksista, pahoinpitelystä ja törkeästä huumausainerikoksesta.