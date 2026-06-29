Poliisi tutkii epäiltyä henkirikosta Lahdessa.

Hämeen poliisi sai hälytyksen henkeen ja terveyteen kohdistuneesta tapahtumasta Lahdessa lauantai-iltana 27. kesäkuuta kello 23 jälkeen.

Poliisipartio löysi Tonttilan kaupunginosassa sijaitsevasta kerrostalosta naisen, joka oli menehtynyt. Poliisi epäilee naisen kuolleen väkivallan seurauksena.

Poliisi otti rikoksesta epäillyn tekijän kiinni sunnuntaina 28. kesäkuuta Lahdesta muutama tunti rikosepäilyn ilmitulon jälkeen.

Epäiltyä tekijää tullaan esittämään vangittavaksi tiistaina 30. kesäkuuta.

Tapahtuman esitutkinta on hyvin alkuvaiheessa. Poliisi ei tässä vaiheessa pysty kertomaan asiasta enempää esitutkintaa vaarantamatta.