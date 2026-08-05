Pohjois-Savon käräjäoikeudessa alkaa tänään käsittely sarjasaalistajana tunnetuksi tulleen Mika Moringin saamista syytteistä Saara Arvan taposta. MTV Uutiset seuraa oikeudenkäynnin etenemistä tässä artikkelissa.

35-vuotias Saara Arva katosi Pohjois-Savossa syksyllä 2019. Mika Moringia syytetään Arvan taposta ja törkeästä vapaudenriistosta. Hän on tiettävästi kiistänyt syyllisyytensä.

8.49: Kuopiossa Pohjois-Savon käräjäoikeudessa on runsaasti mediaa odottamassa oikeudenkäynnin alkua. Moringin asianajaja piipahti aulassa joutuen välittömästi toimittajien ympäröimäksi. Oikeudenkäynnin on määrä alkaa kello 9.

Moring viimeinen Arvan elossa nähnyt

Moring ja Arva olivat tavanneet Helsingissä huhtikuussa ja liikkuneet yhdessä ennen Arvan katoamista. Syyttäjän mukaan Arva liikkui kesän ja alkusyksyn 2019 aikana Vesannolla ja sen lähikunnissa Pohjois-Savossa. Poliisi, joka ei ole julkisuudessa nimennyt Moringia, kertoo tämän olleen viimeinen henkilö, joka näki Arvan elossa.

Moring on itse kertonut, että 1. syyskuuta 2019 hänelle tuli naisen kanssa erimielisyyksiä ja Arva käveli pois. Moring oli kertonut etsineensä tämän jälkeen Arvaa tuloksetta. Moring on tämän jälkeen tiettävästi kiertänyt muutamissa lähitaloissa kyselemässä Arvaa.

– Käytännössä kaikki Saara Arvaan liittyvät jäljet, pankkitiedustelut, sosiaalisen median käyttö ja yhteydet eri henkilöihin loppuivat 1. syyskuuta, kertoi tutkinnanjohtaja Esko Salo Itä-Suomen poliisista MTV Uutisille viime vuonna.

Poliisin ruumiskoirat olivat sittemmin merkinneet miehen auton. Poliisi etsi Arvan ruumista pitkään tuloksetta, jo lopulta sivullinen löysi tämän ruumiin Pohjois-Savon Vesannolta vuoden 2024 keväällä.

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