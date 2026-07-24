Mies tappoi vaimonsa Espoossa kevättalvella. Voimalliselle väkivallalle ei löytynyt syytä.

Mies tuomittiin vaimonsa taposta Espoon Matinkylässä viime keväänä.

Mies oli maaliskuun alussa soittanut hätäkeskukseen ja kertonut puolisonsa kaatuneen ja muuttuneen sittemmin liikuntakyvyttömäksi.

Paikalle saapunut ensihoito tapasi aggressiivisen miehen ja siirsi naisen ambulanssiin, jossa nainen kertoi hoitohenkilökunnalle miehen tehneen hänelle väkivaltaa. Hän toisti asian sairaalassa ja myös kielsi sairaalaa kertomasta itsestään tietoja miehelle.

Poliisi tutki tapausta ensin vammantuottamuksena ja sitten törkeänä pahoinpitelynä. Lopulta nainen kuoli sairaalassa ja rikosnimike muuttui tapoksi.

Tekoväline löytyi hattuhyllyltä

Naisen kuolemansyyksi katsottiin lopulta vaikea kalloaivovamma. Naiseen oli kohdistettu tylpällä esineellä väkivaltaa eri puolille päätä ja kaulaa.

Uhrilla todettiin muun muassa keskellä kalloa pitkähkö murtumalinja, joka läpäisi naisen otsaluun. Juuri voimakkaan iskun osumista keskelle kalloa pidettiin viitteenä sille, että isku oli tarkoituksellinen. Naisessa havaittiin myös muita merkkejä pidempiaikaisesta väkivallasta.

Oikeus katsoi, että mies oli lyönyt naista päähän metallisesta tangosta ja levypainosta teipillä tehdyllä välineellä pariskunnan yhteisessä kodissa. Rikoksen tekoväline löydettiin asunnon hattuhyllyltä.

Mies itse kertoi, että nainen oli liukastunut ulkona ja sittemmin kaatunut sisällä miehen törmättyä tähän vahingossa, mikä oli aiheuttanut vammat.

Oikeus kuitenkin katsoi, että mies oli kohdistanut naiseen väkivaltaa 27. helmikuuta ja 3. maaliskuuta välisenä aikana.

Vaikka osa naisen vammoista saattoi olla peräisin tämän kaatumisesta ulkona, piti oikeus todennäköisempänä, että suurin osa vammoista oli naisen puolison aiheuttamia. Mies oli antanut uhrin virua kotona ilman hoitoa ja huolenpitoa useiden päivien ajan.

Tapauksessa ei tullut ilmi mitään motiivia teolle. Ei myöskään selvinnyt seikkoja, jotka viittaisivat miehen suunnitelleen naisen surmaamista tai tarkoittaneen tappaa tämän. Oikeus kuitenkin katsoi, että miehen on pitänyt ymmärtää naisen kuolema tekonsa varsin todennäköiseksi seuraukseksi.