Lääkärin vangitsemista käsitellään Keski-Suomen käräjäoikeudessa perjantaiaamuna.

Poliisi epäilee 81-vuotiasta erikoislääkäriä ja toimitusjohtajaa taposta. Epäilty tappo olisi tapahtunut 11.–13.3. Laukaassa Keski-Suomessa.

Poliisi vaatii miestä vangittavaksi taposta epäiltynä.

81-vuotias mies on toiminut pitkään erikoislääkärinä, ja hän on yhä lääkäriyrityksen toimitusjohtaja. Mies asuu vanhalla maatilalla Laukaassa. Lehtihaastattelussa hän kertoo muun muassa harrastavansa valokuvausta.

Ilta-Sanomien mukaan miestä epäillään 68-vuotiaan vaimonsa taposta.

Poliisi pyysi aiemmin havaintoja naisesta. Poliisin mukaan nainen poistui kotoaan Laukaan Tarvaalasta 12. maaliskuuta, eikä hänestä tämän jälkeen ole tehty havaintoja.

Eilen torstaina poliisi kertoi tiedotteessaan, että kadonnut nainen on löytynyt kuolleena ja että asiassa epäillään rikosta.