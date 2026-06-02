Henkirikos tapahtui yksityisasunnossa helmikuussa.
Noin 70-vuotiasta miestä syytetään vaimonsa murhasta Helsingin Malminkartanossa helmikuussa.
Käräjäoikeuden murhaoikeudenkäynti alkaa tänään tiistaina. MTV on paikalla ja seuraa oikeudenkäyntiä tähän artikkeliin.
Poliisin mukaan riitaa avioparin välille oli syntynyt rahasta, ja myöhemmin mies oli lyönyt nukkuvaa vaimoansa pajavasaralla päähän.
Uhrin omaiset soittivat asiasta hätäkeskukseen seuraavan päivän iltapäivällä.
Syytetyn mielentila on määrätty jo aiemmin tutkittavaksi.