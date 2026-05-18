Poliisi tutkii epäiltyä henkirikosta Raumalla.
Poliisi sai ilmoituksen kuolleesta naisesta asunnossa Nortamonkadulla Raumalla lauantaina iltapäivällä puoli kolmen aikaan. Poliisi epäilee naisen joutuneen henkirikoksen uhriksi.
Lounais-Suomen poliisin mukaan tapahtumapaikalta otettiin kiinni kaksi miestä. Epäillyt ja uhri ovat noin 50–60-vuotiaita.
Tällä hetkellä poliisi tutkii tapausta epäiltynä tappona.
Poliisi pyytää yleisöltä havaintoja Nortamonkatu 26:n lähistöltä sähköpostitse osoitteeseen vihjeet.lounais-suomi@poliisi.fi.