Hyundain Thierry Neuville oli suurissa vaikeuksissa Monte Carlon MM-rallin 15. erikoiskokeella.
Sunnuntain toinen erikoiskoe oli Neuvillen kannalta painajaismainen. Ensin belgialainen koki rengasrikon ja etapin loppupuolella Neuville kolautti autonsa vielä päin kalliota.
Neuville jäi lopulta Elfyn Evansin ajamasta WRC-luokan pohja-ajasta kaksi minuuttia ja 26,9 sekuntia.
Myös kisaa johtava Oliver Solberg teki erikoiskokeella ison ajovirheen, kun hän pyörähti jarruttaessaan tiukkaan neulansilmämutkaan. Solberg hukkasi ajovirheensä seurauksena runsaasti sekunteja, mutta onnistui lopulta nousemaan 8,8 sekunnin päähän Evansin ajasta.
Evans kavensi Solbergin johdon nyt 42 sekuntiin, kun jäljellä on enää kaksi erikoiskoetta.
EK 15 La Bollene-Vesubie / Moulinet 1 (23,45 km)*:
|sija:
|kuljettaja:
|talli:
|aika/ero:
|1.
|Elfyn Evans
|Toyota
|23.17,5
|2.
|Adrien Fourmaux
|Hyundai
|+7,5
|3.
|Oliver Solberg
|Toyota
|+8,8
|4.
|Sebastien Ogier
|Toyota
|+13,9
|5.
|Jon Armstrong
|M-Sport
|+22,5
|6.
|Takamoto Katsuta
|Toyota
|+27,6
|7.
|Hayden Paddon
|Hyundai
|+42,9
|8.
|Josh McErlean
|M-Sport
|+1.10,9
*Vain pääluokan kuljettajat huomioitu
Monte Carlon MM-ralli, kokonaistilanne EK15/17:
|sija:
|kuljettaja:
|talli:
|aika/ero:
|1.
|Oliver Solberg
|Toyota
|3.54.04,2
|2.
|Elfyn Evans
|Toyota
|+42,0
|3.
|Sebastien Ogier
|Toyota
|+1.37,8
|4.
|Adrien Fourmaux
|Hyundai
|+5.53,1
|5.
|Thierry Neuville
|Hyundai
|+9.39,8
|6.
|Jon Armstrong
|M-Sport
|+10.23,5
|7.
|Leo Rossel
|Citroën (WRC2)
|+11.17,1
|8.
|Takamoto Katsuta
|Toyota