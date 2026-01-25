M-Sportin Joshua McErleanin painajaismainen Monte Carlon MM-ralli sai jatkoa sunnuntaina kisan 16. erikoiskokeella.
McErlean täräytti erikoiskokeen viimeisissä mutkissa päin tien reuna-aitaa ja rikkoi näin autonsa. Irlantilainen onnistui lopulta linkuttamaan romuttuneen autonsa muutaman sata metriä eteenpäin maaliviivan yli.
– Olen pahoillani koko tiimin puolesta. Katasfrofaalinen viikonloppu, McErlean summasi maalissa.
Auton vasen etukulma vaurioitui niin pahasti, ettei McErlean kykene jatkamaan kisaa. Keskeytys on M-Sport -kuskille jo kisan kolmas. McErlean joutui keskeyttämään myös torstaina ja perjantaina.
Kisaa johtava Oliver Solberg oli taas lähellä ulosajoa. Tällä kertaa ruotsalainen selvisi vain vaivoin isommalta osumalta.
Pohja-ajan erikoiskokeella ajoi vahvasti sunnuntaina esiintynyt Adrien Fourmaux. Solberg jäi Fourmaux'n pohjista 5,4 sekuntia.
2:46Oliver Solbergilta taas ajovirhe – selvisi niukasti säikähdyksellä.
EK 16 Col de Braus / La Cabanette 2 (12,5 km)*:
|sija:
|kuljettaja:
|talli:
|aika/ero:
|1.
|Adrien Fourmaux
|Hyundai
|10.36,2
|2.
|Oliver Solberg
|Toyota
|+5,4
|3.
|Thierry Neuville
|Hyundai
|+17,1
|4.
|Sebastien Ogier
|Toyota
|+19,0
|5.
|Takamoto Katsuta
|Toyota
|+21,7
|5.
|Elfyn Evans
|Toyota
|+21,7
|7.
|Hayden Paddon
|Hyundai
|+30,6
|8.
|Josh McErlean
|M-Sport
|+4.45,0
*Vain pääluokan kuljettajat huomioitu
Monte Carlon MM-ralli, kokonaistilanne EK16/17:
|sija:
|kuljettaja:
|talli:
|aika/ero:
|1.
|Oliver Solberg
|Toyota
|4.04.45,8
|2.
|Elfyn Evans
|Toyota
|+58,3
|3.
|Sebastien Ogier
|Toyota
|+1.51,4
|4.
|Adrien Fourmaux
|Hyundai
|+5.47,7
|5.
|Thierry Neuville
|Hyundai
|+9.51,5
|6.
|Leo Rossel
|Citroën (WRC2)
|+11.34,2
|7.
|Takamoto Katsuta
|Toyota
|+12.28,6
|8.
|Eric Camilli
|Skoda (WRC2)