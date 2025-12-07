Islantilaisen tarun mukaan suuri tumma joulukissa, Jólakötturinn, syö ihmiset, jotka eivät hanki jouluksi jotain uutta päällepantavaa. Tarusta kertovat muun muassa BBC History sekä Islannin pääkaupungin matkailusivusto.
Jos kansantaruja on uskominen, Islannin lapsilla ovat edessään piinaviikot.
Islantilaisissa kansantaruissa mainittu suuri ja uhkaava Jólakötturinn, tutummin joulukissa, vaanii maaseudulla pienokaisia sekä muita ihmisiä, jotka eivät ole pukeneet jouluksi päälleen uusia vaatteita.
Myyttisen olennon erikoinen luonne, ja ruokahalu, selittyvät BBC History -julkaisun mukaan Islannin karuilla sääoloilla, joista selviäminen on vaatinut ihmisiltä yhteisöllisyyttä ja ahkeruutta.
Islannille tärkeän elinkeinon, villan, kanssa työskentely oli raskasta puuhaa, mistä kunnialla selvinneet saivat palkkioksi uusia pehmoisia villavaatteita.