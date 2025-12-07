Juuri nyt Avaa

Islannille tärkeän elinkeinon, villan, kanssa työskentely oli raskasta puuhaa, mistä kunnialla selvinneet saivat palkkioksi uusia pehmoisia villavaatteita.

Myyttisen olennon erikoinen luonne, ja ruokahalu, selittyvät BBC History -julkaisun mukaan Islannin karuilla sääoloilla, joista selviäminen on vaatinut ihmisiltä yhteisöllisyyttä ja ahkeruutta.

Islantilaisissa kansantaruissa mainittu suuri ja uhkaava Jólakötturinn , tutummin joulukissa, vaanii maaseudulla pienokaisia sekä muita ihmisiä, jotka eivät ole pukeneet jouluksi päälleen uusia vaatteita.

Jos kansantaruja on uskominen, Islannin lapsilla ovat edessään piinaviikot.

Työstään luistanut laiskuri sen sijaan jäi helposti vaatteitta, ja edessä oli kurja kohtalo: nälkäisen jättikissan kita.

Pedon pohjimmaisena tarkoituksena on ollut siis estää laiskottelua maaseudulla, jossa olosuhteet ovat olleet vaikeat ja talvet ankaria.

Pörröisen hirviön uhka muistutti kovan työn merkityksestä ja kasvatti yhteisöllisyyttä vaikeana vuodenaikana.

Opettavaiset tarut

Joissain tarinoissa joulukissa mainitaan tuhmia lapsia nappaavan ja syövän peikon uskollisena lemmikkinä, jolle maistuu emäntänsä tapaan laiskottelijoiden liha.

Grýla-peikon perheeseen kerrotaan kuuluvan myös 13 ilkikurista, pahantekoon ja kepposteluun taipuvaista peikkohahmoa, jotka vierailevat kodeissa joulun alla.

Petoja muuallakin

Siinä missä suomalainen Joulupukki tunnetaan leppoisana ja lahjoja jakavana hyväntekijänä, monien maiden tarustoissa joulun aikaan liittyy jokin paha olento tai voima.