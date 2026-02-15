



Pääministerin karvainen saalistaja juhlii 15 vuotta Britannian politiikan huipulla 0:49 Larry on seurannut Downing Streetin menoa jo pitkään. Tällä arkistovideolla se tepsuttelee kotinsa edustalla vuonna 2016. Julkaistu 15.02.2026 17:11 Visa Högmander visa.hogmander@mtv.fi Britanniassa on eletty poliittisesti myrskyisiäkin aikoja, joiden keskellä vakautta on tuonut nelijalkainen hahmo, jonka tunnistaa viiksistä, rennosta asenteesta ja taipumuksesta torkkumiseen. Larry-kissa viettää tänään sunnuntaina 15. helmikuuta 15-vuotispäiväänsä Britannian hallituksen virallisena hiirenkarkottajana ja epävirallisena "ensimmäisenä kissana". Kollikissa Larry on ollut rauhoittava ja pysyvä elementti Lontoossa osoitteessa Downing Street 10 jo kuuden pääministerin aikana. Eikä aina ole ollut selvää, kuka on palvellut ja ketä. – Larry-kissan kannatuslukemat olisivat varmasti erittäin korkeita, ihmisten ja eläinten välisiä suhteita tutkiva Cambridgen yliopiston professori Philip Howell sanoo. – Pääministerit eivät yleensä yllä vastaaviin lukuihin. Larry edustaa vakautta. Sitä arvostetaan nyt erityisesti. Lue myös: Larry-kissa varasti huomion median odottaessa Britannian pääministeriä – tiedotustilaisuus muuttui pulunpyydystykseksi Harmaavalkoisen Larryn päätyminen Downing Streetin valtiaaksi on pieni tuhkimotarina. Kissa saapui Downing Street 10:een helmikuussa 2011 silloisen pääministerin adoptoimana Lontoon Batterseassa sijaitsevasta löytöeläinkodista.

David Cameronin

Britannian hallituksen verkkosivujen mukaan Larryn työtehtäviä ovat muun muassa vierailijoiden vastaanottaminen sekä antiikkisten huonekalujen torkkumisominaisuuksien testaaminen.

Larry liikkuu omalla reviirillään vapaasti ja onnistuu usein varastamaan show’n maailman johtajien virallisilta valtiovierailuilta. Valokuvaajat seuraavat häntä tarkasti.

– Hän on mestari niin sanotussa fotobombauksessa, sanoo freelance-valokuvaaja Justin Ng.

– Kun korkeatasoinen valtiovieras on tulossa, tiedämme, että Larry tulee esiin juuri sopivalla hetkellä.

Larry nukahti Trumpin panssariauton alle

Monet valtiojohtajat ovat joutuneet jopa väistämään Larrya pääministerin asunnolla vieraillessaan. Larry on varautunut miehiä kohtaan, mutta kissa poikkeuksellisesti piti Yhdysvaltain entisestä presidentistä Barack Obamasta.

Myös Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi sai Larrylta hyväksyvän reaktion.

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin vierailulla vuonna 2019 Larry torkahti presidentin panssaroidun auton alle.

Larryn on nähty pyydystävän hiirtä ja kerran jopa kyyhkystä. Valokuvaaja Justin Ng kuvailee kissaa kuitenkin nautiskelijaksi, ei saalistajaksi.

– Hän on parhaimmillaan loikoillessaan ja näyttäessään, että mikään ei voisi häntä vähempää kiinnostaa, Ng sanoo.

Larry on jakanut elintilan Downing Street 10:ssä vaihtelevan sopuisasti eri pääministerien lemmikkien kanssa, kuten Boris Johnsonin sekarotuisen Dilyn-koiran ja Rishi Sunakin labradorinnoutaja Novan kanssa.

"Pehmeän vallan" symboli

Nykyisen pääministerin Keir Starmerin perheen kissat JoJo ja Prince pysyvät tiukasti yksityisasunnon puolella Larryn hallitessa edustustiloja.

Larryn ja Britannian ulkoministeriön kissan Palmerstonin välinen suhde oli tulenarka. Kaksikko nähtiin useita kertoja painimassa ennen Palmerstonin eläköitymistä vuonna 2020. Palmerston kuoli tänä vuonna Bermudalla, missä hän toimi sikäläisen kuvernöörin ”kissadiplomatiakonsulttina”.

Larryn iäksi on arvioitu 18–19 vuotta. Kollikissan tahti on hieman hidastunut, mutta Larry jatkaa reviirinsä vartiointia ja torkkumista suosikkipaikallaan Downing Street 10:n oven vieressä olevan ikkunalaudan ja lämpöpatterin yläpuolella.

Larrysta on tullut eräänlainen "pehmeän vallan" symboli, josta yksikään pääministeri ei uskaltaisi hankkiutua eroon.

– Kissoja vihaava pääministeri tekisi poliittisen itsemurhan, ihmisten ja eläinten välisiä suhteita tutkinut professori Howell huomauttaa.

Briteille osa Larryn viehätystä on siinä, että kissa on aidosti oman tiensä kulkija.

– Larry on poliittisesti puolueeton, mutta hyvin valikoiva. Hän ei istu eikä poseeraa silloin, kun sitä toivotaan — ja juuri tuo pieni kurittomuus tekee Larrysta niin rakastettavan.

