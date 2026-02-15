Larry liikkuu omalla reviirillään vapaasti ja onnistuu usein varastamaan show’n maailman johtajien virallisilta valtiovierailuilta. Valokuvaajat seuraavat häntä tarkasti.
– Hän on mestari niin sanotussa fotobombauksessa, sanoo freelance-valokuvaaja Justin Ng.
– Kun korkeatasoinen valtiovieras on tulossa, tiedämme, että Larry tulee esiin juuri sopivalla hetkellä.
Larry nukahti Trumpin panssariauton alle
Monet valtiojohtajat ovat joutuneet jopa väistämään Larrya pääministerin asunnolla vieraillessaan. Larry on varautunut miehiä kohtaan, mutta kissa poikkeuksellisesti piti Yhdysvaltain entisestä presidentistä Barack Obamasta.
Myös Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi sai Larrylta hyväksyvän reaktion.
Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin vierailulla vuonna 2019 Larry torkahti presidentin panssaroidun auton alle.
Larryn on nähty pyydystävän hiirtä ja kerran jopa kyyhkystä. Valokuvaaja Justin Ng kuvailee kissaa kuitenkin nautiskelijaksi, ei saalistajaksi.
– Hän on parhaimmillaan loikoillessaan ja näyttäessään, että mikään ei voisi häntä vähempää kiinnostaa, Ng sanoo.
Larry on jakanut elintilan Downing Street 10:ssä vaihtelevan sopuisasti eri pääministerien lemmikkien kanssa, kuten Boris Johnsonin sekarotuisen Dilyn-koiran ja Rishi Sunakin labradorinnoutaja Novan kanssa.
"Pehmeän vallan" symboli
Nykyisen pääministerin Keir Starmerin perheen kissat JoJo ja Prince pysyvät tiukasti yksityisasunnon puolella Larryn hallitessa edustustiloja.
Larryn ja Britannian ulkoministeriön kissan Palmerstonin välinen suhde oli tulenarka. Kaksikko nähtiin useita kertoja painimassa ennen Palmerstonin eläköitymistä vuonna 2020. Palmerston kuoli tänä vuonna Bermudalla, missä hän toimi sikäläisen kuvernöörin ”kissadiplomatiakonsulttina”.
Larryn iäksi on arvioitu 18–19 vuotta. Kollikissan tahti on hieman hidastunut, mutta Larry jatkaa reviirinsä vartiointia ja torkkumista suosikkipaikallaan Downing Street 10:n oven vieressä olevan ikkunalaudan ja lämpöpatterin yläpuolella.