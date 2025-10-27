Valkyrjan viikinkiaikainen löytö on ensimmäinen laatuaan.

Islantilainen 8-vuotias Valkyrja Klemensdóttir vietti kesäpäivää Myrumin Akrarissa rannalla leikkien, kun silmään osui jotain erikoista. Vuoroveden muodostamassa vesialtaassa pilkotti varsinainen aarre.

– Löysin jonkinlaisen luun, jossa on reikä. Otin sen mukaani, sillä joskus kerään eläinten tai lintujen luita ja muuta sellaista, Valkyrja kertaa.

Aarteeksi se paljastuikin. Rannalta löytyneen luisen tai hampaasta tehdyn soljen uskotaan olevan viikinkiajalta 800- tai 900-luvulta ja edustavan Borre-tyylisuuntausta. Vastaavaa solkea ei ole aiemmin löydetty Islannista.

Solki päätyi kansallismuseoon

Soljen alkuperä paljastui, kun Valkyrjan setä otti yhteyttä Islannin kulttuuriperintövirastoon. Virastosta kiitellään Valkyrjan ja hänen perheensä esimerkillistä toimintaa.

Löytö päätyi Islannin kansallismuseoon, jossa Valkyrja sai arvoisensa kunnianosoituksen virallisen seremonian muodossa viime torstaina.

Valkyrja paljastaa, että häntä voisi isona kiinnostaa arkeologin ura. Alku on ainakin lupaava.

